Специалисты подсчитали, сколько стоит отдохнуть в санаториях в Сибири

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На сайте Санатории-России.рф опубликовали рейтинг средних цен на путевки в Сибири. Специалисты выяснили, где можно недорого отдохнуть в октябре. Для составления рейтинга использовались средние цены путевок.

Фото: Татьяна Бемлер

Согласно этому исследованию, бюджетно отдохнуть в Сибири можно в Томской области, Красноярском Крае и Республике Хакасия — средняя стоимость путевки в санатории составила 2000 рублей в сутки. Самые дорогие путевки не только в Сибири, но и по всей России оказались в Алтайском крае. Там цена путевки составляет 4500 рублей в сутки.