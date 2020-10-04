Специалисты подсчитали, сколько стоит отдохнуть в санаториях в Сибири

На сайте Санатории-России.рф опубликовали рейтинг средних цен на путевки в Сибири. Специалисты выяснили, где можно недорого отдохнуть в октябре. Для составления рейтинга использовались средние цены путевок.
Согласно этому исследованию, бюджетно отдохнуть в Сибири можно в Томской области, Красноярском Крае и Республике Хакасия — средняя стоимость путевки в санатории составила 2000 рублей в сутки. Самые дорогие путевки не только в Сибири, но и по всей России оказались в Алтайском крае. Там цена путевки составляет 4500 рублей в сутки.
Напомним, Ростуризм принимает программу по стимулированию поездок по стране с выплатой кешбэка за путевки и туры. Акция продолжалась ограниченное время и после ее анализа принято решение ее продолжить. Она начнется уже в октябре и каждый, кто приобретет путевку получит возврат 20% ее стоимости. Как получить кешбэк за путевку, читайте здесь.
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