Специалисты ответят, как томичам получить новогоднюю выплату на детей до 8 лет

Специалисты пенсионного фонда в Томской области ответят на вопросы, связанные с единовременной выплатой семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 8 лет.

Специалисты напоминают, что большинству семей за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку пенсионный фонд автоматически оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.





Таким образом, гражданам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.





«Оно понадобится только в том случае, если ребенок появился в семье начиная с 1 июля текущего года либо родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020 году», — сообщает пресс-служба ведомства.





Заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт. Заявление о единовременной выплате на детей до 8 лет принимается только в клиентских службах пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.







Горячие линии будут работать в Томске, Северске, Стрежевом и в районах области 20 декабря с 8 утра до 17.00. Полный список телефонов доступен по ссылке.





Напомним, что это будет уже третья единовременная выплата в 2020 году. Летом россияне по инициативе Владимира Путина получали деньги дважды: по 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет и еще столько же на детей до 16 лет. Во втором случае деньги перечислялись автоматически, на основании заявлений по первой выплате.





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