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20 декабря,
2020
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Специалисты ответят, как томичам получить новогоднюю выплату на детей до 8 лет

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Специалисты пенсионного фонда в Томской области ответят на вопросы, связанные с единовременной выплатой семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 8 лет.


Ранее президент Владимир Путин анонсировал единовременную выплату россиянам с маленькими детьми.

Специалисты ответят, как томичам получить новогоднюю выплату на детей до 8 лет

Специалисты напоминают, что большинству семей за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку пенсионный фонд  автоматически  оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.


Таким образом, гражданам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.


«Оно понадобится только в том случае, если ребенок появился в семье начиная с 1 июля текущего года либо родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020 году», — сообщает пресс-служба ведомства.


Заявление также необходимо, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт. Заявление о единовременной выплате на детей до 8 лет принимается только в клиентских службах пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.


Горячие линии будут работать в Томске, Северске, Стрежевом и в районах области 20 декабря с 8 утра до 17.00. Полный список телефонов доступен по ссылке. 


Напомним, что это будет уже третья единовременная выплата в 2020 году. Летом россияне по инициативе Владимира Путина получали деньги дважды: по 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет и еще столько же на детей до 16 лет. Во втором случае деньги перечислялись автоматически, на основании заявлений по первой выплате. 


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