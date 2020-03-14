Специалисты объяснили, как томичам вернуть деньги за несостоявшийся из-за коронавируса тур

Накануне стало известно, что Россия временно ограничит авиаперелеты со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией из-за коронавируса. На сайте Ростуризма опубликовали пояснения для туристов по поводу возврата денег за туры и авиабилеты.

«В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия)», — говорится на сайте ведомства.





Чтобы вернуть деньги, туристы могут обратиться по месту приобретения туристических услуг. В Ростуризме работает горячая линия для туристов по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением опасной инфекции. Круглосуточно можно звонить по телефону +7 (499) 678-12-03 или по номеру +7 915 117-04-51 в будние дни с 10:00 до 19:00.





Список стран, где введены ограничения, доступен по ссылке.





Как вернуть деньги за авиабилеты, рассказали специалисты ассоциации туроператоров. Подробнее об условиях возврата билетов разных авиакомпаний читайте здесь.