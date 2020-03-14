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14 марта,
2020
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Специалисты объяснили, как томичам вернуть деньги за несостоявшийся из-за коронавируса тур

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Накануне стало известно, что Россия временно ограничит авиаперелеты со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией из-за коронавируса. На сайте Ростуризма опубликовали пояснения для туристов по поводу возврата денег за туры и авиабилеты. 

Специалисты объяснили, как томичам вернуть деньги за несостоявшийся из-за коронавируса тур

«В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия)», — говорится на сайте ведомства.


Чтобы вернуть деньги, туристы могут обратиться по месту приобретения туристических услуг. В Ростуризме работает горячая линия для туристов по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением опасной инфекции. Круглосуточно можно звонить по телефону +7 (499) 678-12-03 или по номеру +7 915 117-04-51 в будние дни с 10:00 до 19:00.


Список стран, где введены ограничения, доступен по ссылке.


Как вернуть деньги за авиабилеты, рассказали специалисты ассоциации туроператоров. Подробнее об условиях возврата билетов разных авиакомпаний читайте здесь.

Ранее томские турфирмы закрыли продажу туров по направлению в Китай. Хотя из Томска без изменений осуществляются полеты в Таиланд и Вьетнам. 17 марта из Томска вылетает рейс в Пхукет и на остров Фукуок. Как пояснили в пресс-службе томского аэропорта, специалисты Роспотребнадзора продолжают осматривать и измерять температуру у пассажиров, которые прилетают в Томск международными рейсами.

Специалисты объяснили, как томичам вернуть деньги за несостоявшийся из-за коронавируса тур

В России зафиксировано 45 случаев заболевания, все находящиеся на лечении посещали Италию, Австрию и другие европейские страны. 


В мире число заболевших коронавирусом превысило 137 тысяч человек. Из них умерли 5 тысяч инфицированных, выздоровели 69,7 тысячи пациентов.


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