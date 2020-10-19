Специалисты начали чистить Обь от разлившейся нефти

Сотрудники томского территориального подразделения центра аварийно-экологических операций «Экоспас» начали собирать нефть, которая разлилась на Оби при столкновении барж 18 октября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отметим, по данным транспортной прокуратуры, разлив произошел около 10 часов 18 октября 2020 года на Оби возле села Каргасок. «Из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи и ее столкновение ввиду неконтролируемого движения с другой, груженной нефтью, баржей», — сообщили в ведомстве. Жертв и пострадавших нет.





По информации МЧС, одна из барж получила трещину, через нее нефтепродукты вытекли в затон. Позже пробоину закрыли сотрудники организации, которая эксплуатирует судно.





«Специалисты устраняют последствия разлива нефтепродуктов в акваторию затона Оби неподалеку от села Каргасок. С помощью бонового заграждения длиной 150 метров участок разлива локализован», — уточнили в МЧС.





Сообщается, что специалисты «Экоспас», которая специализируется на ликвидации разливов нефти, начали ее собирать. Ситуация на контроле МЧС.





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