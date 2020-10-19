Добрые новости
19 октября,
2020
2
фото
Новости

Специалисты начали чистить Обь от разлившейся нефти

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сотрудники томского территориального подразделения центра аварийно-экологических операций «Экоспас» начали собирать нефть, которая разлилась на Оби при столкновении барж 18 октября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Специалисты начали чистить Обь от разлившейся нефти
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Специалисты начали чистить Обь от разлившейся нефти
Фото: администрация Каргасокского района

Отметим, по данным транспортной прокуратуры, разлив произошел около 10 часов 18 октября 2020 года на Оби возле села Каргасок.  «Из-за усиления ветра произошел отрыв учаленной к берегу порожней баржи и ее столкновение ввиду неконтролируемого движения с другой, груженной нефтью, баржей», — сообщили в ведомстве. Жертв и пострадавших нет.


По информации МЧС, одна из барж получила трещину, через нее нефтепродукты вытекли в затон. Позже пробоину закрыли сотрудники организации, которая эксплуатирует судно.


«Специалисты устраняют последствия разлива нефтепродуктов в акваторию затона Оби неподалеку от села Каргасок. С помощью бонового заграждения длиной 150 метров участок разлива локализован», — уточнили в МЧС.


Сообщается, что специалисты «Экоспас», которая специализируется на ликвидации разливов нефти, начали ее собирать. Ситуация на контроле МЧС.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.