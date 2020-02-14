Специалисты мониторят толщину льда на Томи и Ушайке

Сотрудники «Оперативно-дежурной службы» и томского МЧС начали мониторинг толщины льда на реках Томь и Ушайка в местах, куда чаще всего выходят томичи.

Замеры проводятся в пяти контрольных точках: переулке Сухоозерном, вблизи Губернаторского квартала, по улицам Короленко, Богдана Хмельницкого и Балтийской. Сейчас по замерам средняя толщина льда на реке Томь – 55 см, на Ушайке – 24 сантиметра. По словам специалистов, это места традиционного выхода горожан на лед, здесь часто рыбачат.





«В период потепления сотрудники ОДС и ГИМС продолжат регулярно проводить мониторинг толщины льда, а также замерять уровень воды в томских реках во время прохождения паводка», — добавили в мэрии.





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