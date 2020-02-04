Спецавтохозяйство Томска продолжит сбор «елок для буренок»

Официально ежегодная экологическая акция «Елки для буренки» завершилась 1 февраля, однако УМП «Спецавтохозяйство» решило продолжить сбор новогодних елей с контейнерных площадок, пока они будут там появляться.

По сообщению директора УМП «Спецавтохозяйство» Михаила Курилова, в течение января собрано и доставлено на племзавод «Заварзинский» в поселок Мирный 2000 елок и пихт. Это на треть меньше, чем в прошлые годы. Михаил Курилов связывает это с тем, что томичи активно переходят на искусственные новогодние ели. На племзаводе «Заварзинский» ветки новогодних деревьев перерабатывают в витаминную муку, которую затем добавляют в корм коровам и телятам.



