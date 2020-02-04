Спецавтохозяйство Томска продолжит сбор «елок для буренок»
Официально ежегодная экологическая акция «Елки для буренки» завершилась 1 февраля, однако УМП «Спецавтохозяйство» решило продолжить сбор новогодних елей с контейнерных площадок, пока они будут там появляться.
По сообщению директора УМП «Спецавтохозяйство» Михаила Курилова, в течение января собрано и доставлено на племзавод «Заварзинский» в поселок Мирный 2000 елок и пихт. Это на треть меньше, чем в прошлые годы. Михаил Курилов связывает это с тем, что томичи активно переходят на искусственные новогодние ели. На племзаводе «Заварзинский» ветки новогодних деревьев перерабатывают в витаминную муку, которую затем добавляют в корм коровам и телятам.
Для справки: Экоакция «Елки для буренки» традиционно проходит в Томске с 2013 года. Ежегодно на витаминный корм животным собирают до 3 тысяч отслуживших хвойных деревьев. Мероприятие проводит департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с партнерами проекта — компаниями, занятыми в сфере обращения с отходами, а также ООО «Племзавод «Заварзинский».
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