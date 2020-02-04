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04 февраля,
2020
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Новости

Спецавтохозяйство Томска продолжит сбор «елок для буренок»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Официально ежегодная экологическая акция «Елки для буренки» завершилась 1 февраля, однако УМП «Спецавтохозяйство» решило продолжить сбор новогодних елей с контейнерных площадок, пока они будут там появляться.

Фото Администрации Томской области
Фото Администрации Томской области
Фото Администрации Томской области
Фото Администрации Томской области
Спецавтохозяйство Томска продолжит сбор «елок для буренок»

По сообщению директора УМП «Спецавтохозяйство» Михаила Курилова, в течение января собрано и доставлено на племзавод «Заварзинский»  в поселок Мирный 2000 елок и пихт. Это на треть меньше, чем в прошлые годы. Михаил Курилов связывает это с тем, что томичи активно переходят на искусственные новогодние ели. На племзаводе «Заварзинский» ветки новогодних деревьев перерабатывают в витаминную муку, которую затем добавляют в корм коровам и телятам. 


Для справки: Экоакция «Елки для буренки» традиционно проходит в Томске с 2013 года. Ежегодно на витаминный корм животным собирают до 3 тысяч отслуживших хвойных деревьев. Мероприятие проводит департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с партнерами проекта — компаниями, занятыми в сфере обращения с отходами, а также ООО «Племзавод «Заварзинский».

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