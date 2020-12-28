«Спецавтохозяйство» не убирает оперативно мусор из-за морозов

Томичи жалуются на контейнеры, переполненные мусором. Региональный оператор «Спецавтохозяйство» объясняет перебои низкой температурой и обещает вывезти мусор к среде.

Накануне в соцсетях томичи стали массово жаловаться на неубранный мусор. Они прислали фото переполненных контейнеров на Иркутском тракте, Ивана Черных, в микрорайоне Зеленые горки.

По данным мэрии, за минувшие сутки из 69 единиц спецтехники УМП «Спецавтохозяйство» на линию вышли только треть машин. На полигоны было доставлено 362 тонны отходов. По нормам, установленным законодательством, в зимний период региональный оператор имеет право задерживать вывоз мусора до трех суток.





«Мусороуборочная техника в Томске имеет высокий процент износа, не выдерживает низких температур, и это накладывает отпечаток на работу регионального оператора в условиях сорокаградусных морозов. Было принято решение поберечь машины перед новогодними праздниками, когда объемы вывоза мусора будут значительно выше», — прокомментировал представитель регионального оператора Михаил Курилов.





30 декабря, после повышения температуры воздуха до -30 градусов, работы по вывозу ТБО будут возобновлены в усиленном режиме и накопившиеся отходы будут вывезены.





По вопросам, связанным с качеством и периодичностью вывоза бытового мусора с контейнерных площадок Томска, горожане могут звонить по телефону 005. В распоряжении оперативно-дежурной службы имеются все номера телефонов дежурных бригад регионального оператора.