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28 декабря,
2020
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«Спецавтохозяйство» не убирает оперативно мусор из-за морозов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичи жалуются на контейнеры, переполненные мусором. Региональный оператор «Спецавтохозяйство» объясняет перебои низкой температурой и обещает вывезти мусор к среде.

Накануне в соцсетях томичи стали массово жаловаться на неубранный мусор. Они прислали фото переполненных контейнеров на Иркутском тракте, Ивана Черных, в микрорайоне Зеленые горки.

«Спецавтохозяйство» не убирает оперативно мусор из-за морозов
«Спецавтохозяйство» не убирает оперативно мусор из-за морозов
«Спецавтохозяйство» не убирает оперативно мусор из-за морозов
«Спецавтохозяйство» не убирает оперативно мусор из-за морозов

По данным мэрии, за минувшие сутки из 69 единиц спецтехники УМП «Спецавтохозяйство» на линию вышли только треть машин. На полигоны было доставлено 362 тонны отходов. По нормам, установленным законодательством, в зимний период региональный оператор имеет право задерживать вывоз мусора до трех суток.


«Мусороуборочная техника в Томске имеет высокий процент износа, не выдерживает низких температур, и это накладывает отпечаток на работу регионального оператора в условиях сорокаградусных морозов. Было принято решение поберечь машины перед новогодними праздниками, когда объемы вывоза мусора будут значительно выше», — прокомментировал представитель регионального оператора Михаил Курилов.


30 декабря, после повышения температуры воздуха до -30 градусов, работы по вывозу ТБО будут возобновлены в усиленном режиме и накопившиеся отходы будут вывезены.


По вопросам, связанным с качеством и периодичностью вывоза бытового мусора с контейнерных площадок Томска, горожане могут звонить по телефону 005. В распоряжении оперативно-дежурной службы имеются все номера телефонов дежурных бригад регионального оператора.

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