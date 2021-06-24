«Спецавтохозяйство» должно подрядчикам 44 млн рублей

Общий долг «Спецавтохозяйства» превышает 50 млн рублей. По словам Михаила Курилова, проблема в необоснованно низком тарифе.

«На сегодняшний день долг по подрядчикам примерно 44 миллиона. Понятно, что есть еще рабочие долги. Долг подрядчикам ключевой. Общая цифра долга еще плюс 10 млн», — сказал представитель САХа Михаил Курилов.

Он подчеркнул, что подрядчики отбирались в ходе торгов.

«Понятно, что мы работаем. Мы с ними общаемся. На данный момент все в работе», — подчеркнул Михаил Курилов.

По его словам, долги образовались из-за низкого тарифа на вывоз и захоронение мусора.

«На данном этапе мы находимся в суде с департаментом тарифного регулирования по тарифу на захоронение. Мы имеем на руках заключение, в котором написано, что тариф на захоронение мусора экономически необоснован», — сказал Курилов. По его словам, на содержание полигона за тонну ТКО САХ получает 58 рублей. При этом, содержание томского полигона обходится в 83 млн рублей.

«Я только налогов должен заплатить на 15 млн рублей. А есть у меня 12. Это к вопросу о долгах и тарифах», — добавил Курилов.