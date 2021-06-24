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Главная Новости «Спецавтохозяйство» должно подрядчикам 44 млн рублей
Новости

«Спецавтохозяйство» должно подрядчикам 44 млн рублей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Общий долг «Спецавтохозяйства» превышает 50 млн рублей. По словам Михаила Курилова, проблема в необоснованно низком тарифе.

«На сегодняшний день долг по подрядчикам примерно 44 миллиона. Понятно, что есть еще рабочие долги. Долг подрядчикам ключевой. Общая цифра долга еще плюс 10 млн», — сказал представитель САХа Михаил Курилов.

Он подчеркнул, что подрядчики отбирались в ходе торгов.

«Понятно, что мы работаем. Мы с ними общаемся. На данный момент все в работе», — подчеркнул Михаил Курилов.

По его словам, долги образовались из-за низкого тарифа на вывоз и захоронение мусора.

«На данном этапе мы находимся в суде с департаментом тарифного регулирования по тарифу на захоронение. Мы имеем на руках заключение, в котором написано, что тариф на захоронение мусора экономически необоснован», — сказал Курилов. По его словам, на содержание полигона за тонну ТКО САХ получает 58 рублей. При этом, содержание томского полигона обходится в 83 млн рублей.

«Я только налогов должен заплатить на 15 млн рублей. А есть у меня 12. Это к вопросу о долгах и тарифах», — добавил Курилов.

Ранее в «Спецавтохозяйстве» пожаловались на низкие тарифы на вывоз мусора. Представитель предприятия Михаил Курилов отмечал, что для безубыточной деятельности предприятия тариф должен составлять 75 рублей. В 2020 году департамент тарифного регулирования снизил тариф. Если в 2019 году за кубометр мусора жители многоквартирников платят 66,25 рубля с человека в месяц, жители частных домовладений – 67,79 рубля, то в 2020 тариф стал равняться для жителей многоквартирников 53,59 рубля, а для жителей частных домов — 54,84 рубля.

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