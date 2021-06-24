«Спецавтохозяйство» должно подрядчикам 44 млн рублей
Общий долг «Спецавтохозяйства» превышает 50 млн рублей. По словам Михаила Курилова, проблема в необоснованно низком тарифе.
«На сегодняшний день долг по подрядчикам примерно 44 миллиона. Понятно, что есть еще рабочие долги. Долг подрядчикам ключевой. Общая цифра долга еще плюс 10 млн», — сказал представитель САХа Михаил Курилов.
Он подчеркнул, что подрядчики отбирались в ходе торгов.
«Понятно, что мы работаем. Мы с ними общаемся. На данный момент все в работе», — подчеркнул Михаил Курилов.
По его словам, долги образовались из-за низкого тарифа на вывоз и захоронение мусора.
«На данном этапе мы находимся в суде с департаментом тарифного регулирования по тарифу на захоронение. Мы имеем на руках заключение, в котором написано, что тариф на захоронение мусора экономически необоснован», — сказал Курилов. По его словам, на содержание полигона за тонну ТКО САХ получает 58 рублей. При этом, содержание томского полигона обходится в 83 млн рублей.
«Я только налогов должен заплатить на 15 млн рублей. А есть у меня 12. Это к вопросу о долгах и тарифах», — добавил Курилов.
Ранее в «Спецавтохозяйстве» пожаловались на низкие тарифы на вывоз мусора. Представитель предприятия Михаил Курилов отмечал, что для безубыточной деятельности предприятия тариф должен составлять 75 рублей. В 2020 году департамент тарифного регулирования снизил тариф. Если в 2019 году за кубометр мусора жители многоквартирников платят 66,25 рубля с человека в месяц, жители частных домовладений – 67,79 рубля, то в 2020 тариф стал равняться для жителей многоквартирников 53,59 рубля, а для жителей частных домов — 54,84 рубля.