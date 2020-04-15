Спасти пихту с Богашевского тракта не удалось

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Сегодня рано утром со столетней пихты, которая украшала въезд в город в районе Богашевского тракта, сначала срезали ветки и лишь потом спилили все дерево. Ветки складывали в машину, их попытаются привить и укоренить. Горзеленхоз, Ботанический сад ТГУ, питомник в Курлеке — к процессу спасения пихты подключились многие. Месяц назад активисты и депутат городской Думы Константин Беляков попытались привлечь внимание к спасению этой красавицы. И вместе с экспертами проработали несколько вариантов.

Первоначально была идея перевезти пихту куда-нибудь в центр города. Были долгие консультации с биологами. Но ученые пришли к выводу, что даже если технически решить вопрос с переносом, дерево просто не приживется. Пихта медленно умерла бы в течение трех-четырех лет. Поэтому решено было пробовать сохранить ее условное потомство. То есть привить, черенковать. А уже потом из молодых пихт, например, высадить аллею вдоль того же Богашевского тракта.

— Мэр Томска, администрация города поддержали эту идею, — рассказывает депутат Думы г. Томска Константин Беляков. — Вдоль дороги посадить аллею из этих пихт. Понятно, что мы, возможно, уже с вами не увидим эту красоту. Ведь пихты растут очень медленно. Был еще один вариант. Оставить ее между дорожными полосами. Но пихта не может жить вне экосистемы, в одиночестве, при такой парусности с порывом ветра она, скорее всего, быстро бы сломалась. Что привело бы к опасной ситуации на дороге. Так что мы и от этого варианта отказались.

Биолог Галина Романюк с самого начала принимала участие в спасательной операции, консультировала активистов. И сегодня приехала забрать с пихты несколько веток, верхушку, провести замеры и по спилу определить возраст дерева. Она же помнит и маму этой пихты, которую спилили еще ранее.

— Я лет десять занимаюсь пересадкой крупномеров, это деревья свыше трех метров. И могу точно сказать, что пересадка таких деревьев с успехом не делается нигде в мире. Все остальные технологии, которые использовались, например, на олимпиаде в Сочи. Это специально привезенные деревья, выращенные с закрытой корневой системой. А такое большое дерево, выросшее в естественных условиях, как мы биологи говорим, на собственных дрожжах будет просто умирать три года. Можно было бы так это сделать, пересадить, люди со временем забудут. Но это неправильно.

Хорошо, что это пихта. Если бы это была сосна или ель, они бы не поддавались черенкованию. Черенкования нужно делать в профессиональных условиях. Это Горзеленхоз или Ботанический сад. Приживаемость в этом случае 12 процентов. Укореняются в течение двух лет. Но есть питомник в Курлеке, а у них есть подвои. Это бывает редко, что у кого-то есть сеянцы пихт. И к ним можно привить. А это уже почти стопроцентная приживаемость. Через год уже будут деревца, сантиметров по 30 максимум, у которых корневая система от одной пихты, а почка будет от этой.

Вообще, этому дереву больше ста лет. Вот сейчас мы спил возьмем и посмотрим точно. Должны быть и мужские, и женские шишки на этом дереве. А я посмотрела — тут только мужские шишки увидела. Как правило, такие большие деревья сеятся. Раньше рядом была ее мать, мы ее видели. У биологов же свои ориентиры. Я когда человека подвожу в новое место, всегда запоминаю дерево, никогда не запоминаю дом. И по дереву могу четко привезти этого человека. И все самые хорошие красивые деревья в округе мы знаем. И ее маму мы знали, у нее тоже, кстати, были две верхушки. И когда ту пихту убрали, мы приехали, погрустили и увидели ее дочь. То есть маме было около 200 лет и только одно дерево было с ней рядом. Хотя возможность посеяться была большая.

Сейчас к месту, где росла пихта, уже почти с двух сторон подбирается новая дорога. Осталось снести один дом, с хозяином которого шли земельные споры. Но теперь они разрешились. И дом начали разбирать. Снос почти все деревьев уже завершен. Пихта оставалась последней. На месте, где она росла, будет шестиполосная дорога, по три полосы в обе стороны.