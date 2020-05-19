«Спаси пчел в России»: создан новый сервис для взаимодействия пчеловодов и фермеров

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Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в РФ. Новый сервис «Спаси пчел» основан на обобщении опыта взаимодействия пчеловодов и фермеров и является бесплатным для всех пользователей.

Одной из основных причин гибели насекомых-опылителей является неправильное применение пестицидов, часто используемых для обработки рапса.

Для России основным опылителем является медоносная пчела, и в 2019 году проблема исчезновения пчел приняла катастрофические масштабы – гибель пчелосемей была зафиксирована в 30 регионах и составила порядка 80 тыс. В 2019 году в ряде регионов доля погибших пчёл в некоторых семьях доходила до 40% (при среднем многолетнем значении гибели в 10-12% от общего количества пчёл в семье).

По данным ряда исследований, если сейчас не начать поиск эффективного решения, то к 2035 году медоносная пчела может исчезнуть из списка опылителей, что приведет к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны, а также окажет серьезное влияние на социально-экономический контекст – от значимого сокращения экспорта меда и сельскохозяйственных культур до сокращения рабочих мест и угрозы голода.

Напомним, что в прошлом году пчелы массово гибли и в Томской области. Сообщения о смерти насекомых поступали из Зырянского, Томского, Шегарского и других районов. «Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого ни секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», — комментировал ситуацию Россельхознадзор.

Оказалось, что сейчас нет структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимикатов на территории России. До 2011 года этим занимался Россельхознадзор, однако позже ведомство лишили этих полномочий.

Фото: Анастасия Голубовская