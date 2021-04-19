Спасатели вывезут собак, застрявших на острове посреди Томи

Сотрудники томской Поисково-спасательной службы вместе со специалистами по отлову бродячих собак вывезут собак, застрявших на острове Боярский на Томи.
Накануне в соцсетях сотрудница пункта передержки «Верный друг» Екатерина Артемьева рассказала о том, что на острове посреди Томи застряли собаки. По ее словам, животные — пять собак и щенки — находятся без еды больше трех дней.
«Ситуация жуткая. Собаки пытаются уплыть с острова, но плывут назад из-за сильного течения», — уточняется в посте.
«Сегодня сотрудники Поисково-спасательной службы доставят нас на тот остров. Сколько по времени займет спасение животных сказать трудно. Зависит от обстоятельств — никто не знает, в каком состоянии находятся животные», — рассказала ТВ2 сотрудница «Верного друга» Кристина.
Она уточнила, что эти собаки живут на одном из предприятий, расположенном на улице Нижне-Луговой.
«Дальнейшие действия — кастрация, стерилизация. Бирочка в ухо и отпуск в среду обитания», — уточнила Кристина.