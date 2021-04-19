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19 апреля,
2021
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Новости

Спасатели вывезут собак, застрявших на острове посреди Томи

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудники томской Поисково-спасательной службы вместе со специалистами по отлову бродячих собак вывезут собак, застрявших на острове Боярский на Томи.

Спасатели вывезут собак, застрявших на острове посреди Томи

Накануне в соцсетях сотрудница пункта передержки «Верный друг» Екатерина Артемьева рассказала о том, что на острове посреди Томи застряли собаки. По ее словам, животные — пять собак и щенки — находятся без еды больше трех дней.


«Ситуация жуткая. Собаки пытаются уплыть с острова, но плывут назад из-за сильного течения», — уточняется в посте. 

«Сегодня сотрудники Поисково-спасательной службы доставят нас на тот остров. Сколько по времени займет спасение животных сказать трудно. Зависит от обстоятельств — никто не знает, в каком состоянии находятся животные», — рассказала ТВ2 сотрудница «Верного друга» Кристина.


Она уточнила, что эти собаки живут на одном из предприятий, расположенном на улице Нижне-Луговой.


«Дальнейшие действия — кастрация, стерилизация. Бирочка в ухо и отпуск в среду обитания», — уточнила Кристина.

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