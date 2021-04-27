Добрые новости
27 апреля,
2021
5
фото
Новости

Спасатели вывезли оставшихся собак, которые застряли на острове посреди Томи

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сотрудники Томской поисково-спасательной службы совместно со специалистами «Верного друга» вывезли всех собак, застрявших на острове Боярском.

Спасатели вывезли оставшихся собак, которые застряли на острове посреди Томи
Фото: пресс-служба регионального МЧС

Вечером 18 апреля в оперативные службы обратились представители зоозащитной организации. Они сообщили о том, что несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи в черте Томска. Несмотря на запрет навигации и сложнейшие погодные и природные условия (ледоход, сильное течение, ледяная вода, навалы льда на берегу, порывистый ветер), на место отправилась оперативная дежурная смена Томской областной поисково-спасательной службы. 

Тогда спасатели вывезли двух собак. Сегодня, 27 апреля, спасатели вновь прибыли на остров с волонтерами. Снизившийся уровень воды позволил обойти весь остров.


На острове сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы обнаружили логово с шестью щенками. Там же была и  взрослая собака, вероятно, мать щенков. Собака кинулась в воду и самостоятельно перебралась на большой берег. Спасатели на аэролодке «страховали» переплыв, так как поймать в воде ее было очень сложно.


По словам представителей «Верного друга», на острове не осталось собак. Щенки отправились в приют, где будут содержаться, пока их не пристроят в добрые руки.

Спасатели вывезли оставшихся собак, которые застряли на острове посреди Томи
Фото: пресс-служба регионального МЧС
Спасатели вывезли оставшихся собак, которые застряли на острове посреди Томи
Фото: пресс-служба регионального МЧС
Спасатели вывезли оставшихся собак, которые застряли на острове посреди Томи
Фото: пресс-служба регионального МЧС
Спасатели вывезли оставшихся собак, которые застряли на острове посреди Томи
Фото: пресс-служба регионального МЧС
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.