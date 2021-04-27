Спасатели вывезли оставшихся собак, которые застряли на острове посреди Томи

Вечером 18 апреля в оперативные службы обратились представители зоозащитной организации. Они сообщили о том, что несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи в черте Томска. Несмотря на запрет навигации и сложнейшие погодные и природные условия (ледоход, сильное течение, ледяная вода, навалы льда на берегу, порывистый ветер), на место отправилась оперативная дежурная смена Томской областной поисково-спасательной службы.



Тогда спасатели вывезли двух собак. Сегодня, 27 апреля, спасатели вновь прибыли на остров с волонтерами. Снизившийся уровень воды позволил обойти весь остров.





На острове сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы обнаружили логово с шестью щенками. Там же была и взрослая собака, вероятно, мать щенков. Собака кинулась в воду и самостоятельно перебралась на большой берег. Спасатели на аэролодке «страховали» переплыв, так как поймать в воде ее было очень сложно.





По словам представителей «Верного друга», на острове не осталось собак. Щенки отправились в приют, где будут содержаться, пока их не пристроят в добрые руки.