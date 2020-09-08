Спасатели в Томске вытащили из заброшенного колодца собаку
Собака провалилась в колодец глубиной пять метров. Животное спасли сотрудники поисково-спасательной службы Томской области.
Происшествие произошло в понедельник, 7 сентября. Хозяйка животного в 16:55 позвонила оперативному дежурному. Женщина рассказала, что в заброшенный колодец на улице Нижне-Луговой провалилась собака.
«На место выехала оперативная дежурная смена ПСС. Выяснилось, что пес гулял без поводка и провалился в заброшенный колодец. Глубина его около пяти метров, и примерно наполовину он был заполнен водой», — рассказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.
Он уточнил, что до прибытия спасателей собаке приходилось держаться на плаву. В 17:30 животное было спасено.
«Хозяйка была рядом, поэтому собака реагировала на спасателей спокойно», — добавил Кузьменчук.
Фото: ПСС по Томской области
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