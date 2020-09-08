Спасатели в Томске вытащили из заброшенного колодца собаку

Собака провалилась в колодец глубиной пять метров. Животное спасли сотрудники поисково-спасательной службы Томской области.

Происшествие произошло в понедельник, 7 сентября. Хозяйка животного в 16:55 позвонила оперативному дежурному. Женщина рассказала, что в заброшенный колодец на улице Нижне-Луговой провалилась собака.





«На место выехала оперативная дежурная смена ПСС. Выяснилось, что пес гулял без поводка и провалился в заброшенный колодец. Глубина его около пяти метров, и примерно наполовину он был заполнен водой», — рассказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.





Он уточнил, что до прибытия спасателей собаке приходилось держаться на плаву. В 17:30 животное было спасено.





«Хозяйка была рядом, поэтому собака реагировала на спасателей спокойно», — добавил Кузьменчук.