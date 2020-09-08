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08 сентября,
2020
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Новости

Спасатели в Томске вытащили из заброшенного колодца собаку

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Собака провалилась в колодец глубиной пять метров. Животное спасли сотрудники поисково-спасательной службы Томской области.

Происшествие произошло в понедельник, 7 сентября. Хозяйка животного в 16:55 позвонила оперативному дежурному. Женщина рассказала, что в заброшенный колодец на улице Нижне-Луговой провалилась собака. 


«На место выехала оперативная дежурная смена ПСС. Выяснилось, что пес гулял без поводка и провалился в заброшенный колодец. Глубина его около пяти метров, и примерно наполовину он был заполнен водой», — рассказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.


Он уточнил, что до прибытия спасателей собаке приходилось держаться на плаву. В 17:30 животное было спасено.


«Хозяйка была рядом, поэтому собака реагировала на спасателей спокойно», — добавил Кузьменчук.

Спасатели в Томске вытащили из заброшенного колодца собаку
Спасатели в Томске вытащили из заброшенного колодца собаку
Спасатели в Томске вытащили из заброшенного колодца собаку

Фото: ПСС по Томской области

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