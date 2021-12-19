Спасатели в Новосибирске вытащили из глубокой ямы собаку при помощи веревки

Новосибирские спасатели вытащили овчарку из глубокой ямы при помощи веревки. Пес сам ухватился зубами за веревку, скинутую ему спасателями. Об этом сообщается в официальной группе муниципальной аварийно-спасательной службы «Спасатели МАСС» в соцсети ВКонтакте.

Вчера утром, 18 декабря, женщина гуляла с овчаркой по улице Краузе в сторону озера Спартак. И ее собака упала в узкую и глубокую яму, напоминающую шурф под сваи. Вытащить животное самостоятельно женщина не смогла.

«Прибывшие на помощь спасатели МАСС использовали для спасения животного веревку. Они опустили ее в яму, и умная собака ухватилась за веревку зубами. Вытащить животное получилось со второй попытки.Собака была передана счастливой хозяйке», — говорится в сообщении.