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Спасатели в Новосибирске вытащили из глубокой ямы собаку при помощи веревки

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Новосибирские спасатели вытащили овчарку из глубокой ямы при помощи веревки. Пес сам ухватился зубами за веревку, скинутую ему спасателями. Об этом сообщается в официальной группе муниципальной аварийно-спасательной службы «Спасатели МАСС» в соцсети ВКонтакте.

Вчера утром, 18 декабря, женщина гуляла с овчаркой по улице Краузе в сторону озера Спартак. И ее собака упала в узкую и глубокую яму, напоминающую шурф под сваи. Вытащить животное самостоятельно женщина не смогла.

«Прибывшие на помощь спасатели МАСС использовали для спасения животного веревку. Они опустили ее в яму, и умная собака ухватилась за веревку зубами. Вытащить животное получилось со второй попытки.Собака была передана счастливой хозяйке», — говорится в сообщении.
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