Спасатели смогли перевезти через реку тело погибшего на заимке сторожа

Ночью, 19 ноября, сотрудники поисково-спасательной службы смогли перевезти из Нарги в Могочино тело погибшего на заимке в Томской области сторожа Виктора Гомарова. На 7-е сутки Виктора смогли похоронить, рассказала ТВ2 жена Валентина Гурова.

Два дня назад тело погибшего на заимке Виктора Гомарова не могли транспортировать через Обь, потому что не было аэролодки на воздушной подушке.

Как стало известно ТВ2, заимка в заброшенной деревне Стрежное принадлежала кемеровскому бизнесмену и бывшему чиновнику Виктору Шадчину. По словам жены Гомарова Валентины Гуровой, хозяин заимки во время случившегося лежал в больнице. Виктор Шадчин выразил соболезнования родственникам после смерти Гомарова и отправил 20 тысяч рублей на похороны.

— Виктор Гомаров проработал сторожем на заимке больше 10 лет, — рассказал ТВ2 Виктор Шадчин, — Это был очень хороший человек, хороший охотник и рыбак. Ему нравилось жить на заимке, он был здоровым мужиком, наверное, не понимал, что сильно болен. Своей вины в случившемся не вижу. Когда Виктор был на заимке, я лежал в больнице с коронавирусом. Мне больше 70 лет и у меня поражено 60% легких. В заброшенной деревне Стрежное сейчас никто не живет, остались только пустые дома, кошки и собаки.

По словам Виктора Шадчина, сторож Гомаров ему не звонил и не просил о помощи.