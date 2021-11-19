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Спасатели смогли перевезти через реку тело погибшего на заимке сторожа

ТВ2 Юлия Фаллер

Ночью, 19 ноября, сотрудники поисково-спасательной службы смогли перевезти из Нарги в Могочино тело погибшего на заимке в Томской области сторожа Виктора Гомарова. На 7-е сутки Виктора смогли похоронить, рассказала ТВ2 жена Валентина Гурова. 

Виктор Гомаров с родными

Два дня назад тело погибшего на заимке Виктора Гомарова не могли транспортировать через Обь, потому что не было аэролодки на воздушной подушке. 

Как стало известно ТВ2, заимка в заброшенной деревне Стрежное принадлежала кемеровскому бизнесмену и бывшему чиновнику Виктору Шадчину. По словам жены Гомарова Валентины Гуровой, хозяин заимки во время случившегося лежал в больнице. Виктор Шадчин выразил соболезнования родственникам после смерти Гомарова и отправил 20 тысяч рублей на похороны. 

— Виктор Гомаров проработал сторожем на заимке больше 10 лет, — рассказал ТВ2 Виктор Шадчин, — Это был очень хороший человек, хороший охотник и рыбак. Ему нравилось жить на заимке, он был здоровым мужиком, наверное, не понимал, что сильно болен. Своей вины в случившемся не вижу.  Когда Виктор был на заимке, я лежал в больнице с коронавирусом. Мне больше 70 лет и у меня поражено 60% легких. В заброшенной деревне Стрежное сейчас никто не живет, остались только пустые дома, кошки и собаки.

По словам Виктора Шадчина, сторож Гомаров ему не звонил и не просил о помощи.

Ранее ТВ2 сообщало, что 58-летний сторож заимки Виктор Гомаров скончался в заброшенной деревне Стрежное Молчановского района Томской области. Он ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью несколько дней, родные обратились на номер 112, но вертолет так и не прилетел. В поисково-спасательной службе ТВ2 рассказали, что сотрудники ПСС ждали вертолет в Молчаново. За вертолет, который не прилетел, отвечают санитарная авиация и департамент здравоохранения Томской области. 

Не дождавшись вертолета, местные жители собрали добровольцев и добрались до заимки сначала на машинах, потом шли через реку пешком.  На заимке Стрежное Виктора нашли уже мертвым. 

Следственный комитет начал проверку информации в СМИ после смерти 58-летнего сторожа заимки в заброшенной деревне. По словам начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина, вертолет не мог вылететь из-за плохих погодных условий.

 

 
Иллюстративное фото

Сторож заимки скончался в Томской области. Он так и не дождался санавиацию

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