Спасатели смогли перевезти через реку тело погибшего на заимке сторожа

Ночью, 19 ноября, сотрудники поисково-спасательной службы смогли перевезти из Нарги в Могочино тело погибшего на заимке в Томской области сторожа Виктора Гомарова. На 7-е сутки Виктора смогли похоронить, рассказала ТВ2 жена Валентина Гурова.
Два дня назад тело погибшего на заимке Виктора Гомарова не могли транспортировать через Обь, потому что не было аэролодки на воздушной подушке.
Как стало известно ТВ2, заимка в заброшенной деревне Стрежное принадлежала кемеровскому бизнесмену и бывшему чиновнику Виктору Шадчину. По словам жены Гомарова Валентины Гуровой, хозяин заимки во время случившегося лежал в больнице. Виктор Шадчин выразил соболезнования родственникам после смерти Гомарова и отправил 20 тысяч рублей на похороны.
— Виктор Гомаров проработал сторожем на заимке больше 10 лет, — рассказал ТВ2 Виктор Шадчин, — Это был очень хороший человек, хороший охотник и рыбак. Ему нравилось жить на заимке, он был здоровым мужиком, наверное, не понимал, что сильно болен. Своей вины в случившемся не вижу. Когда Виктор был на заимке, я лежал в больнице с коронавирусом. Мне больше 70 лет и у меня поражено 60% легких. В заброшенной деревне Стрежное сейчас никто не живет, остались только пустые дома, кошки и собаки.
По словам Виктора Шадчина, сторож Гомаров ему не звонил и не просил о помощи.
Ранее ТВ2 сообщало, что 58-летний сторож заимки Виктор Гомаров скончался в заброшенной деревне Стрежное Молчановского района Томской области. Он ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью несколько дней, родные обратились на номер 112, но вертолет так и не прилетел. В поисково-спасательной службе ТВ2 рассказали, что сотрудники ПСС ждали вертолет в Молчаново. За вертолет, который не прилетел, отвечают санитарная авиация и департамент здравоохранения Томской области.
Не дождавшись вертолета, местные жители собрали добровольцев и добрались до заимки сначала на машинах, потом шли через реку пешком. На заимке Стрежное Виктора нашли уже мертвым.
Следственный комитет начал проверку информации в СМИ после смерти 58-летнего сторожа заимки в заброшенной деревне. По словам начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина, вертолет не мог вылететь из-за плохих погодных условий.