Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи

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Сотрудники Томской поисково-спасательной службы совместно с специалистами «Верного друга» вывезли двух собак, застрявших на острове Боярском, рассказали ТВ2 в пресс-службе регионального МЧС. Одна уехала вместе с представителями «Верного друга», другая сбежала.

«Собаки разбежались по острову. Это осложнило работу специалистов. Отлову собак мешают высокие и плотные кусты. Специалисты доставили на остров еду, подкормят животных», — сообщает МЧС.



Как сообщили участники операции, щенков на острове замечено не было – только взрослые собаки и «подростки». В настоящий момент принято решение о контроле за ситуацией – в случае, если уровень воды поднимется до критической отметки, специалисты вновь отправятся на остров для отлова. Также, на остров был доставлен запас корма для животных.

