Добрые новости
19 апреля,
2021
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Новости

Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники Томской поисково-спасательной службы совместно с специалистами «Верного друга» вывезли двух собак, застрявших на острове Боярском, рассказали ТВ2 в пресс-службе регионального МЧС. Одна уехала вместе с представителями «Верного друга», другая сбежала. 

«Собаки разбежались по острову. Это осложнило работу специалистов. Отлову собак мешают высокие и плотные кусты. Специалисты доставили на остров еду, подкормят животных», — сообщает МЧС.

Как сообщили участники операции, щенков на острове замечено не было – только взрослые собаки и «подростки». В настоящий момент принято решение о контроле за ситуацией – в случае, если уровень воды поднимется до критической отметки, специалисты вновь отправятся на остров для отлова. Также, на остров был доставлен запас корма для животных.

Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи
Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи
Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи
Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи
Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи
Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи
Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи
Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи

Напомним, накануне вечером, 18 апреля, в оперативные службы обратились представители зоозащитной организации. Они сообщили о том, что несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи в черте Томска. Несмотря на запрет навигации и сложнейшие погодные и природные условия (ледоход, сильное течение, ледяная вода, навалы льда на берегу, порывистый ветер) на место отправилась оперативная дежурная смена Томской областной поисково-спасательной службы. 

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