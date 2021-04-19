Спасатели не смогли вывезти всех собак, застрявших на острове посреди Томи
Сотрудники Томской поисково-спасательной службы совместно с специалистами «Верного друга» вывезли двух собак, застрявших на острове Боярском, рассказали ТВ2 в пресс-службе регионального МЧС. Одна уехала вместе с представителями «Верного друга», другая сбежала.
«Собаки разбежались по острову. Это осложнило работу специалистов. Отлову собак мешают высокие и плотные кусты. Специалисты доставили на остров еду, подкормят животных», — сообщает МЧС.
Как сообщили участники операции, щенков на острове замечено не было – только взрослые собаки и «подростки». В настоящий момент принято решение о контроле за ситуацией – в случае, если уровень воды поднимется до критической отметки, специалисты вновь отправятся на остров для отлова. Также, на остров был доставлен запас корма для животных.
Напомним, накануне вечером, 18 апреля, в оперативные службы обратились представители зоозащитной организации. Они сообщили о том, что несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи в черте Томска. Несмотря на запрет навигации и сложнейшие погодные и природные условия (ледоход, сильное течение, ледяная вода, навалы льда на берегу, порывистый ветер) на место отправилась оперативная дежурная смена Томской областной поисково-спасательной службы.
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