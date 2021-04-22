Добрые новости
22 апреля,
2021
Новости

Спасатели не нашли мужчину, прыгнувшего в Томь с тороса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Очевидцы сообщили, что мужчина прыгнул с тороса в реку Томь в районе библиотеки имени Пушкина, сообщает пресс-служба МЧС.


«Утром 22 апреля в оперативные службы города поступило сообщение о том, что на реке Томи напротив библиотеки имени Пушкина на краю торосов (более 150 метров от берега) находится человек», — сообщили в МЧС.


После сотрудники поисково-спасательной службы выехали на место и проверили акваторию, но мужчину не обнаружили.


Ранее в социальных сетях очевидцы писали, что около 8 утра 22 апреля видели мужчину, который ходил по льдинам, а после буквально за пару секунд исчез.


Читайте также:


Томичку унесло от берега на льдине. Спойлер: она жива

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.