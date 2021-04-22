Спасатели не нашли мужчину, прыгнувшего в Томь с тороса

Очевидцы сообщили, что мужчина прыгнул с тороса в реку Томь в районе библиотеки имени Пушкина, сообщает пресс-служба МЧС.
«Утром 22 апреля в оперативные службы города поступило сообщение о том, что на реке Томи напротив библиотеки имени Пушкина на краю торосов (более 150 метров от берега) находится человек», — сообщили в МЧС.
После сотрудники поисково-спасательной службы выехали на место и проверили акваторию, но мужчину не обнаружили.
Ранее в социальных сетях очевидцы писали, что около 8 утра 22 апреля видели мужчину, который ходил по льдинам, а после буквально за пару секунд исчез.
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