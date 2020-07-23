Спасатели назвали самые опасные места для купания в Томской области

В Томской области из-за пандемии официально не открыт ни один пляж, при этом количество отдыхающих увеличилось из-за невозможности выехать на загородные или заграничные курорты, об этом на пресс-конференции 23 июля рассказал начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.



Он также отметил, что, помимо риска во время купания, сохраняется и опасность заражения коронавирусом. «Бывая на различных пляжах в прошедшие выходные, я видел, что люди не соблюдают безопасное расстояние, народу очень много», — сказал Лукин.



Самыми опасными местами для купания в Томской области спасатели назвали реки Томь, Яю, Чулым и Обь. «Это реки с горным течением, где скорость течения выше двух метров в секунду», — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Томской области Сергей Егоров. Наиболее опасным местом на Томи назвали участок в районе улицы Мельничной, где, по словам спасателей, каждый год гибнет несколько человек.



Сергей Егоров также объявил о начале акции «Вода — безопасная территория», которая стартует 24 июля. В ней будут задействованы около 200 человек, из которых сформируют 59 патрульных групп.



По информации регионального МЧС, в этом году в Томской области зарегистрировано 19 происшествий на воде. Утонули 14 человек, четверо из них — дети.

