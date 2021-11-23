Создатели Центра памяти раскулаченных в Палочке стали номинантами премии «Гражданская инициатива»

Создательницы первого в стране Центра памяти раскулаченных описали на сайте премии цели и задачи той общественной работы, которую они ведут в Палочке с 2018 года. Первым пунктом в этом списке значится «сохранение и увековечивание памяти о репрессированных крестьянах периода коллективизации».

В 2018 году две местные жительницы — Ирина Янченко и Гульнара Корягина — обнаружили в окрестностях Палочки массовые захоронения. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда на баржах с Алтая привезли кулаков. Через два года из этапа в 7800 человек в живых остались 700 — люди умирали от непосильного труда, голода и болезней. Ирина с Гульнарой решили создать в Палочке центр памяти спецпереселенцев. Выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. Восстановили имена 1287 семей, переселенных в Палочку. В 2020 году открыли Центр памяти раскулаченных.

Всего за 2020-2021 год в номинации «Память» на сайте премии собрано 510 гражданских инициатив. В прошлом году из-за пандемии коронавируса подведение итогов и награждение победителей «Гражданской инициативы» не проводилось. В этом году имена лауреатов премии сразу за два года назовут 13 декабря 2021 года.

Напомним, что Ирина Янченко и Гульнара Корягина стали героями фильмов ТВ2 из цикла «Антропология террора» — «Яма. Дорога спецпереселенцев» и «В поисках баржи».