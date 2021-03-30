«Современные чекисты пытаются защитить честь чекистов прошлого». Варламов прокомментировал преследования Карагодина

Блогер Илья Варламов на своем сайте написал о преследовании силовиками томского расследователя репрессий Дениса Карагодина.





«Прямо сейчас в России возникает абсурдный и опасный прецедент. Потомки сталинских палачей начали стучать нынешним силовикам на тех, кто раскрывает личности их дедов», — написал Варламов, говоря о последней проверке Карагодина со стороны правоохранительных органов.





Напомним, Карагодин опубликовала имя сотрудника НКВД Алексея Митюшова, который, по его данным, в 1938 году поставил подпись на выписке из акта расстрела родственника Карагодина. В начале марта 2021 года сын Алексея Митюшова Сергей возмутился, что сведения Карагодина дискредитируют имя его отца и обратился в полицию. 2 марта Дениса Карагодина опросили в отделе полиции Томска.





«Работа по сбору сведений, анализу и обработке данных в отношении сотрудника НКВД СССР МИТЮШОВА Алексея Алексеевича (принимавшего участие в массовых убийствах советских граждан в 1937-1938 годах) производится в соответствии с Федеральным Законом "О реабилитации жертв политических репрессий", подписанным Путиным в 2016 году», — отмечается на сайте Карагодина.





Через несколько дней после этого полицейские заинтересовались информацией и о других сотрудниках НКВД, опубликованных на сайте Карагодина. На этот раз несколько жалоб в полицию, ФСБ, СК и Роскомнадзор написал житель Рязанской области Мечислав Прокофьев. Он потребовал признать сайт Карагодина «оператором персональных данных», распространяющим клевету о сотрудниках НКВД, а главу проекта – привлечь к уголовной ответственности. Позже, 16 марта начальник Кировского районного отдела полиции Томска Андрей Стороженко дал распоряжение начать проверку в отношении Карагодина, а старший участковый Сергей Хвостов 22 марта его опросил. Материалы проверки передали в Следственный комитет 29 марта.





Варламов отметил, что на проект «Расследования Карагодина» идет атака.





«Очевидно, что на общественно важный проект «Расследования Карагодина» сегодня идёт атака. Современные чекисты пытаются защитить честь чекистов прошлого, многие из которых были массовыми убийцами и ворами, а помогают им в этом фанаты Сталина. Как они стучали на невинных и честных людей 85 лет назад, так и продолжают это делать. Я прошу вас распространить этот пост, чтобы «Расследования Карагодина» не заблокировали, а самого Дениса не посадили под надуманным предлогом. Страна должна знать своих "героев" в лицо, чтобы репрессии уровня сталинских никогда не повторились в России», — отметил он.





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