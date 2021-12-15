Совладельца «СДС» и руководителя «СДС-Уголь» задержали после аварии на Листвяжной

Одного из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаила Федяева, который возглавляет компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), задержали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные информированные источники. Также сообщается о задержании руководителя «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева.

«Федяев задержан, с ним проводятся следственные действия. Также задержан генеральный директор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев», — сказал собеседник агентства.

UPD в 12.14: СК подтвердил задержание четырех человек по делу об аварии на шахте «Листвяжная».

«Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие)», — сообщили в СК РФ.