Совладельца «СДС» и руководителя «СДС-Уголь» задержали после аварии на Листвяжной

Одного из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаила Федяева, который возглавляет компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), задержали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные информированные источники. Также сообщается о задержании руководителя «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева.
«Федяев задержан, с ним проводятся следственные действия. Также задержан генеральный директор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев», — сказал собеседник агентства.
UPD в 12.14: СК подтвердил задержание четырех человек по делу об аварии на шахте «Листвяжная».
«Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие)», — сообщили в СК РФ.
По данным Тайги.инфо, вечером 14 декабря проходили допросы президента «СДС» Федяева и гендиректора «СДС-Уголь» Алексеева, их отпустили, но ночью к ним пришли с обысками и задержали. После появления информации о задержании Федяева стало известно, что «Единая Россия» приостановила его членство в партии.
Отметим, 14 декабря СК РФ сообщал, что глава СК Александр Бастрыкин прибыл в Кузбасс вместе со своим первым заместителем Эдуардом Кабурнеевым. Бастрыкин встретился с родственниками погибших на шахте «Листвяжная» рабочих и обратил внимание, что следствие будет восстанавливать всю цепочку событий и причины, которые привели к трагедии. Глава ведомства также указывал следователям на необходимость изучить роль собственников шахты в трагедии.
Авария на шахте случилась утром 25 ноября. В вентиляционном штреке шахты на глубине 250 метров произошел взрыв и началось задымление. В это время под землей находились 285 человек, 200 из них удалось выбраться самостоятельно, части помогли выйти спасатели. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Поисковые работы приостанавливали из-за опасности повторного взрыва. Один из горноспасателей, которого считали погибшим, смог выбраться из шахты 26 ноября. Последнее тело погибшего подняли на поверхность только 13 декабря. Причиной аварии официально признали взрыв метано-воздушной смеси.
После трагедии суд в Кузбассе отправил в СИЗО обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Также под арестом находятся обвиняемые по делу о халатности сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.