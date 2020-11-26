Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский не признает своей вины

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Сегодня, 26 ноября, в Кемерове состоялось первое заседание по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», возбужденному в отношении совладельца торгового центра Вячеслава Вишневского, сообщает издание A42.RU. Ранее заседания по разным причинам Центральный районный суд переносил четыре раза.

Фото: Следственный комитет России

Уроженца Томска и экс-футболиста футбольной команды «Томь» обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, во главе которой была начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Помимо нее, в эту группу входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Именно им в 2013-2014 годах, по версии следствия, Вишневский передал взятку в размере семи миллионов рублей. За это он рассчитывал на бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Во время заседания Вячеслав Вишневский не признал своей вины в предъявленных обвинениях. «В 2013-2014 годах я не являлся собственником Кемеровского кондитерского комбината, я был просто директором. Ознакомившись с предъявленными обвинениями, я заявляю следующее: преступлений я не совершал, пожарная сигнализация, пожаротушение – все это было смонтировано должным образом, согласно закону и подтверждается всеми официальными документами», – заявил в суде Вячеслав Вишневский.