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Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский не признает своей вины

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сегодня, 26 ноября, в Кемерове состоялось первое заседание по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», возбужденному в отношении совладельца торгового центра Вячеслава Вишневского, сообщает издание A42.RU. Ранее заседания по разным причинам Центральный районный суд переносил четыре раза. 

Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский не признает своей вины
Фото: Следственный комитет России

Уроженца Томска и экс-футболиста футбольной команды «Томь» обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, во главе которой была начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Помимо нее, в эту группу входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Именно им в 2013-2014 годах, по версии следствия, Вишневский передал взятку в размере семи миллионов рублей. За это он рассчитывал на бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Во время заседания Вячеслав Вишневский не признал своей вины в предъявленных обвинениях. «В 2013-2014 годах я не являлся собственником Кемеровского кондитерского комбината, я был просто директором. Ознакомившись с предъявленными обвинениями, я заявляю следующее: преступлений я не совершал, пожарная сигнализация, пожаротушение – все это было смонтировано должным образом, согласно закону и подтверждается всеми официальными документами», – заявил в суде Вячеслав Вишневский.

Напомним, что из-за грубейших нарушений противопожарной безопасности в здании торгового центра «Зимняя вишня» произошел пожар 25 марта 2018 года. На четвертом этаже загорелась игровая комната.  60 человек не сумели покинуть здание и погибли. 37 из них — дети.

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