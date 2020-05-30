Совладельцу «Зимней вишни» томичу Вишневскому предъявили окончательное обвинение
Следственный комитет предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ. Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой», — отметили в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вячеслав Вишневский дал взятку за "незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора" при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя Вишня» в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и другим ее соучастникам.
Незаконно полученные денежные средства по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг по проектированию, а затем были обналичены Чередниченко. Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было. Заместитель инспекции - начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей злоупотребила должностными полномочиями, составив акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности, — пояснили в ведомстве.
Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в нем погибли 60 человек, большинство из них дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра. По делу о гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» привлечено к уголовной ответственности 15 человек.
В марте 2019 года Вишневского задержали в Польше. В конце марта по отношению к задержанному был применен временный арест с целью экстрадиции в РФ. 24 марта 2019 года бизнесмена экстрадировали в Россию.
В настоящий момент уголовное дело в отношении Вячеслава Вишневского находится на завершающей стадии расследования.
Отметим, Вячеслав Вишневский родился в Томске в 1977 году, был профессиональным футболистом. Карьеру он начал в «Томи» в 1994 году. После завершения карьеры футболиста Вишневский возглавил томскую кондитерскую фабрику «Красная звезда».
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