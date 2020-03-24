Совладельца «Зимней вишни» томича Вишневского экстрадировали в Россию

«Это позволило осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек», — утверждают в СКР.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вячеслав Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и другим ее соучастникам.

После пожара Вишневский покинул Россию. Он был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Следствие выяснило, что Вишневский продолжил строительный бизнес в Испании.





В марте 2019 года его задержали в Польше. В конце марта по отношению к задержанному был применен временный арест с целью экстрадиции в РФ.





Сегодня обвиняемого передали сотрудникам УФСИН России по Калининградской области. Из-за эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом, Вишневский помещен на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов Калининграда. Также карантин пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке.





В целях возмещения причиненного ущерба следователи хотят арестовать имущество, принадлежащее Вишневскому и его матери. Это — земельные участки, дома, квартиры, коммерческая недвижимости, которые находятся как в России, так и на территории Испании.





Вячеслав Вишневский родился в Томске в 1977 году, был профессиональным футболистом. Карьеру он начал в «Томи» в 1994 году. После завершения карьеры футболиста Вишневский возглавил томскую кондитерскую фабрику «Красная Звезда».





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра. По уголовному делу о гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» привлечено к уголовной ответственности 15 человек.





Читайте также:





«Зимняя вишня»: год спустя

«Папочка, я умираю»: родственники погибших в «Зимней вишне» рассказали о действиях пожарных

Свидетель: Пожарные приехали тушить «Зимнюю вишню» без оборудования для работы при задымлении