Советника губернатора Красноярского края задержали: видео
ТВ2
1 час назад
Сотрудники МВД задержали советника губернатора Красноярского края и экс-руководителя ФБУ «Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний» Василия Моргуна. Об этом пишет ТВК.
На Василия Моргуна завели два уголовных дела, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Василий Моргун
Следователи установили, что в период с 2013 по 2019 год бывший руководитель федерального бюджетного учреждения заключил 128 прямых договоров с аффилированными к нему организациями без проведения конкурентных закупок, в результате чего на его личные банковские счета было переведено более 6,5 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба УМВД по Красноярскому Краю.
Как сообщает телеграм-канал «Борус», сегодня в Центральном районном суде Красноярска пройдет заседание по избранию меры пресечения Василию Моргуну.
По информации из открытых источников, Василий Моргун занимал должность директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» с 2002 по 2020 год.
С 2007 по 2011 Василий Моргун был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, выдвинут партией «Единая Россия»
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