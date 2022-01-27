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Совет Заречного сельского поселения проголосовал за вырубку леса для песчаного карьера

ТВ2 Виктория Мучник

Совет депутатов Заречного поселения большинством голосов поддержал изменение границ зелёной зоны лесного участка вблизи села Кафтанчиково для расположения песчаного карьера. На заседании присутствовало 7 депутатов. Четверо проголосовали «За», трое - «Против». В Заречное поселение входит 6 населенных пунктов — Кафтанчиково, Барабинка, Тахтамышево, Черная Речка, Кисловка и деревня Головина. Накануне в администрацию зареченского поселения пришло письмо из областного Департамента лесного хозяйства с просьбой согласовать перевод лесов близ села Кафтанчиково из лесо-парковой зоны в эксплуатационные. 

Летом 2021 года мы рассказывали, что жители Тахтамышева были категорически против строительства песчаного карьера на месте вековых сосен. Они просили губернатора «вмешаться и сохранить природу для людей, а не оставлять следующим поколениям уродливый и безжизненный кусок пустынного ландшафта, какой уже имеется на ближайших к поселениям карьерах»

Занимается разработкой карьера депутат Томского района и директор компании «ТИСК» Александр Беляев. Он руководит 13 предприятиями, которые занимаются добычей полезных ископаемых и строительством. Как рассказал ТВ2 Александр Беляев, лицензию на добычу строительного грунта площадью 350 га выдали еще в 2007 году. Два года назад Беляев начал проводить геологоразведку, чтобы получить согласие на добычу песка. Ее согласовали в администрации Томской области и выдали необходимые документы. По словам Беляева, Администрация Томской области, летом, по результату рассмотрения обращения жителей, провела совещание в составе ключевых департаментов и прокуратуры. По результатам совещания было   рекомендовано:  ограничиться 50 Га (из 350 лицензионной площади) и выбрать самые низкопродуктивные леса в самой удаленной от населенных пунктов части. Плюс включить в состав зелёных зон территорию находящуюся в непосредственной близости от населённых пунктов. После этого, по словам Александра Беляева, проектная документация была переработана и именно за это проголосовал Совет Заречного поселения. Депутаты согласовали изменённую проектную документацию с учётом рекомендаций обладминистрации.

Ориентировочный срок разработки карьера от 20 до 40 лет. До разработки карьера планируется построить отдельную дорогу.

Автор:  ТВ2
Лес в Тахтамышево
Автор:  ТВ2
Лес в Тахтамышево

Перед обсуждением и голосованием перед депутатами Заречного сельского поселения выступил Марат Валеев (депутат Законодательной Думы Томской области, адвокат) и призвал проголосовать против изменения статуса лесов.

 

Подавляющее большинство жителей окрестных сёл против ещё одного карьера. Под вырубку пойдут десятки и десятки гектаров хвойного леса первой категории. Это может привести к значительному падению уровня воды в Чёрной речке, а потом и к ее пересыханию, к исчезновению воды в колодцах и колонках, - сказал Марат Валеев.

Депутат облдумы попросил членов Совета Заречного поселения услышать просьбы своих избирателей и не допустить вырубку прекрасного леса вблизи с деревнями, рядом с Томском. 

Однако со счетом 4:3 победили сторонники предпринимателя Александра Беляева. За вырубку леса и песчаный карьер проголосовали: 
1. Лукашев Геннадий Владимирович (депутат от Кафтанчиково)
2. Петрова Мария Иосифовна (Кафтанчиково)
3. Немцова Наталья Ивановна (Кафтанчиково)
4. Бекмухаметова Галина Михайловна (Черная Речка)

Против карьера и вырубки леса 
1. Вайсблат Дмитрий Семенович (Кисловка)
2. Деловер Наталья Владимировна (Кисловка)
3. Коробкин Алексей Алексеевич (Кисловка)

Автор:  ТВ2
Карьер в окрестностях Тахтамышева
Автор:  ТВ2
Карьер в окрестностях Тахтамышева

В окрестностях Тахтамышева уже есть один карьер. Там добычей песка занимается Евгений Хлебников, который возглавляет ООО «Карьер Тахтамышевский» с 2017 года. Сейчас местные жители не хотят, чтобы еще один такой же карьер появился рядом с их поселениями. 

Подробнее о скандале вокруг нового песчаного карьера читайте в материале Юлии Фаллер «Тахтамышево. Спасти сосны зачарованного леса».

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