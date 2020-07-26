Совет Федерации одобрил закон о «сплошных» вырубках леса на Байкале под нужды РЖД

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий до 2025 года «сплошную рубку леса» в зоне Байкала под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, сообщает «Интерфакс». Его поддержали 140 сенаторов, двое были против, трое воздержались от голосования.





Против принятия закона на пленарном заседании выступил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, назначенный экс-губернатором от КПРФ Сергеем Левченко. По его мнению, сплошные рубки на Байкале могут нанести вред экологии природного объекта. Мархаева поддержал другой иркутский сенатор, Сергей Брилка. Он попросил не одобрять законодательную инициативу.

«Неужели гонка за выгодой и доходами стоит того, чтобы ставить под угрозу Байкал в гонке за возможностью перевозить товары из Китая, в Европу по БАМу и Транссибу. Исчезновение лесов по берегам втекающих рек является важной причиной обмеления Байкала в последнее время», — цитирует Мархаева «МК в Улан-Удэ».