Совет Федерации одобрил закон о «сплошных» вырубках леса на Байкале под нужды РЖД
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий до 2025 года «сплошную рубку леса» в зоне Байкала под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, сообщает «Интерфакс». Его поддержали 140 сенаторов, двое были против, трое воздержались от голосования.
Против принятия закона на пленарном заседании выступил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, назначенный экс-губернатором от КПРФ Сергеем Левченко. По его мнению, сплошные рубки на Байкале могут нанести вред экологии природного объекта. Мархаева поддержал другой иркутский сенатор, Сергей Брилка. Он попросил не одобрять законодательную инициативу.
«Неужели гонка за выгодой и доходами стоит того, чтобы ставить под угрозу Байкал в гонке за возможностью перевозить товары из Китая, в Европу по БАМу и Транссибу. Исчезновение лесов по берегам втекающих рек является важной причиной обмеления Байкала в последнее время», — цитирует Мархаева «МК в Улан-Удэ».
Согласно принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации закону, железные и автодороги, порты и даже аэродромы можно строить на берегах Байкала и без экологической экспертизы. Даже если такие объекты включены в перечень запрещенных видов деятельности, их все равно можно будет возвести, вообще не учитывая экологические риски.
О том, что чиновники хотят обнулить Байкал, бьет тревогу Гринпис в России. «Принятие нового перечня запрещенных видов деятельности в текущей редакции может способствовать разрушению уникальной экосистемы озера Байкал, ухудшению ее природоохранного, рекреационного, водорегулирующего потенциала, что, безусловно, отрицательно скажется и на качестве жизни людей», — считает ведущий эксперт по особо охраняемым территориям Гринписа в России Михаил Крейндлин.
Попытки реализации в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории крупных экологически опасных проектов были и раньше, рассказывает Михаил Крейндлин. Но эти проекты всегда вызывали массовые протесты граждан России, что приводило к их отмене. Так было с планами компании «Транснефть» построить по берегу Байкала нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан»: после утверждения проекта Владимир Путин распорядился перенести нефтепровод на 400 км от берега Байкала.
Напомним, озеро Байкал является одним из самых ценных в мире объектов всемирного природного наследия. Оно включено в список ЮНЕСКО по всем возможным критериям. Одним из условий включения в этот список было принятие специального закона об охране озера. Теперь, когда перечень запрещенных видов деятельности депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации изменен, у объекта «Озеро Байкал» есть все основания попасть в позорный список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
Чтобы этого не допустить, экологи считают, что нужно, чтобы чиновники увидели, что граждане России готовы защищать Байкал. Для этого нужно высказать свое мнение и отправить опасный проект на доработку. Общественное обсуждение продлится до 3 августа 2020 года. Инструкция, как голосовать против разрешения сплошной рубки на Байкале, здесь.
Принятый закон о «сплошной рубке лесов на Байкале» в течение пяти дней будет направлен президенту РФ на подписание. В течение двух недель Владимир Путин должен будет подписать или отклонить поправки в законодательство.
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