Добрые новости
05 октября,
2020
1
фото
Новости

Совбез считает экологически напряженной обстановку на томских водоемах

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Объемы промышленного загрязнения водоемов Сибири — самые высокие в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, пишет Интерфакс. По его данным, каждый год в сибирские водные объекты попадает до 1,5 кубометров загрязняющих веществ.

Совбез считает экологически напряженной обстановку на томских водоемах

С такой информацией он выступил в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности. Одной из главных тем совещания стали меры экологической безопасности в Сибири. В частности, Патрушев отметил во время выступления, что Томская область входит в число регионов с экологически неблагополучными водоемами.


«Напряженная экологическая обстановка отмечается на водных объектах в промышленно развитых районах Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской областей, Красноярского края», — сказал он.


Он добавил, что каждый шестой источник питьевой воды и воды для хозяйственных нужд в сибирских регионах не соответствует требованиям санитарного законодательства, а 67 % из них не имеют зон санитарной охраны. «Ситуация усугубляется вторичным загрязнением воды уже в водопроводной сети, около 80 % которой требует замены или капитального ремонта», — подчеркнул секретарь Совбеза.


В южных регионах СФО, по его словам,  есть острая угроза трансграничного загрязнения водных бассейнов. Например, сильно загрязнены приграничные участки реки Аргунь (река протекает в Забайкалье и Китае), а сильному антропогенному воздействию подвержена река Селенга (протекает в Бурятии и Монголии), которая является одним из самых больших притоков Байкала. 


По мнению Патрушева, загрязнению водных ресурсов Сибири способствуют неэффективный государственный мониторинг и экологический контроль, в том числе контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, которых на территории СФО уже накоплено более 4,5 тысячи тонн.


ПОДДЕРЖИ ТВ2! 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.