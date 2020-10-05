Совбез считает экологически напряженной обстановку на томских водоемах

Объемы промышленного загрязнения водоемов Сибири — самые высокие в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, пишет Интерфакс . По его данным, каждый год в сибирские водные объекты попадает до 1,5 кубометров загрязняющих веществ.

С такой информацией он выступил в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности. Одной из главных тем совещания стали меры экологической безопасности в Сибири. В частности, Патрушев отметил во время выступления, что Томская область входит в число регионов с экологически неблагополучными водоемами.



«Напряженная экологическая обстановка отмечается на водных объектах в промышленно развитых районах Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской областей, Красноярского края», — сказал он.



Он добавил, что каждый шестой источник питьевой воды и воды для хозяйственных нужд в сибирских регионах не соответствует требованиям санитарного законодательства, а 67 % из них не имеют зон санитарной охраны. «Ситуация усугубляется вторичным загрязнением воды уже в водопроводной сети, около 80 % которой требует замены или капитального ремонта», — подчеркнул секретарь Совбеза.



В южных регионах СФО, по его словам, есть острая угроза трансграничного загрязнения водных бассейнов. Например, сильно загрязнены приграничные участки реки Аргунь (река протекает в Забайкалье и Китае), а сильному антропогенному воздействию подвержена река Селенга (протекает в Бурятии и Монголии), которая является одним из самых больших притоков Байкала.



По мнению Патрушева, загрязнению водных ресурсов Сибири способствуют неэффективный государственный мониторинг и экологический контроль, в том числе контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, которых на территории СФО уже накоплено более 4,5 тысячи тонн.





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