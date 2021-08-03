{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Шоумен Сергей Зверев — официально кандидат в депутаты Госдумы от Бурятии
Новости

Шоумен Сергей Зверев — официально кандидат в депутаты Госдумы от Бурятии

ТВ2
ТВ2 ТВ2
5 часов назад

В Улан-Удэ республиканский избирком вручил шоумену и стилисту Сергею Звереву удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы России, об этом сообщает МК в Бурятии. На вручение удостоверения Зверев пришел в национальном бурятском костюме. 

Автор:  телеграм-канал БурАССР

Спасибо всем неравнодушным людям за поддержку! Теперь я являюсь официальным кандидатом в Депутаты Государственной Думы Восьмого Созыва от партии «Зелёные» в республике Бурятия. А также иду по региональному списку партии «Зелёные» по территориальной группе Иркутская Область и Республика Бурятия», — написал в своем Инстаграме Сергей Зверев.

В публикации он также уточнил, что задача его и партии — это «защита и сохранение Озера Байкал». Напомним, осенью 2020 года Зверев заявил, что обдумывает поступившее от поклонников предложение стать депутатом Госдумы от Бурятии, а в 2019 году — выходил на пикет в защиту Байкала. 

Автор:  телеграм-канал БурАССР
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.