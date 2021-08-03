Шоумен Сергей Зверев — официально кандидат в депутаты Госдумы от Бурятии

В Улан-Удэ республиканский избирком вручил шоумену и стилисту Сергею Звереву удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы России, об этом сообщает МК в Бурятии. На вручение удостоверения Зверев пришел в национальном бурятском костюме.

Спасибо всем неравнодушным людям за поддержку! Теперь я являюсь официальным кандидатом в Депутаты Государственной Думы Восьмого Созыва от партии «Зелёные» в республике Бурятия. А также иду по региональному списку партии «Зелёные» по территориальной группе Иркутская Область и Республика Бурятия», — написал в своем Инстаграме Сергей Зверев.

В публикации он также уточнил, что задача его и партии — это «защита и сохранение Озера Байкал». Напомним, осенью 2020 года Зверев заявил, что обдумывает поступившее от поклонников предложение стать депутатом Госдумы от Бурятии, а в 2019 году — выходил на пикет в защиту Байкала.