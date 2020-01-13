Сотрудников УФСИН хотят наделить правом выносить предостережения заключенным

В Госдуму внесен законопроект, наделяющий сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) правом объявлять официальное предостережение заключенным о недопустимости действий, ведущих к правонарушениям. Об этом сообщает Интерфакс.

Законопроект (№ 880707-7) о внесении изменений в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Уголовно-исполнительный кодекс РФ, опубликованный в понедельник в электронной базе системы обеспечения законодательной деятельности, был подготовлен председателем комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василием Пискаревым и замглавы комитета Александром Хинштейном.





В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ «поможет устранить правовую коллизию», которая заключается в том, что органы УИС наряду с органами внутренних дел, прокуратурой и ФСБ занимаются профилактикой правонарушений, однако не имеют необходимых полномочий на применение таких мер воздействия, в отличие от указанных ведомств.





Председатель комитета Василий Пискарев пояснил, что если предложенные поправки будут приняты, сотрудники УИС смогут объявлять арестованным официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».





«Предостережение – важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», — отметил Пискарев.