Сотрудников и студентов НГУ отправят на удаленку в день приезда премьер-министра РФ

Студентов НГУ, учащихся в главном корпусе, на 5 марта перевели на дистанционные занятия. На удаленную работу также отправили всех сотрудников вуза. «Руководителям подразделений исключить нахождение подчиненных работников на рабочих местах», — говорится в приказе ректора Михаил Федорука. При этом уже 6 марта занятия в университете будут проходить в обычном режиме.



Ректор НГУ Михаил Федорук — депутат новосибирского заксобрания. Формально он баллотировался как самовыдвиженец и не входит во фракцию «Единая Россия. Однако, по данным Тайги.инфо, именно его официально поддерживал губернатор Андрей Травников, возглавляющий отделение партии в регионе.



Добавим, что 2 марта Михаил Мишустин посетил Барнаул. В рамках рабочей поездки премьер-министр посетил школу №53, где пообщался с преподавателями и пообедал в школьной столовой. Учебный процесс на время визита не прерывали, передает Алтапресс. 1 марта телеграм-канал «Алтайские крайности» сообщал, что к приезду Мишустина к уборке школы от снега привлекли учителей и родителей учеников, а 2 марта в учреждении планируют отменить продленку.



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