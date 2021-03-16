Сотрудники водоканала нашли кости мамонта в центре Кемерова

Кемеровские коммунальщики нашли кости мамонта во время работ в центральном районе города. О находке сообщает Кузбасский государственный краеведческий музей.
Это не первый случай, когда кости мамонта в Кузбассе находят во время инженерных работ или угледобычи. Так, в январе 2021 года на Кедровском угольном разрезе в 25 километрах от Кемерова во время раскопок нашли бивни мамонта. 4 марта «Кузбассразрезуголь» передал находку в Кузбасский государственный краеведческий музей.
Ранее угольщики находили доисторические окаменелые деревья, фрагменты нижней челюсти и бедренной кости пещерного льва и Караканский диск, который уфологи считают инопланетным объектом, а ученые – геологическим образованием. Находки хранят и исследуют сотрудники музея.
Мы рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!