Сотрудники водоканала нашли кости мамонта в центре Кемерова

Кемеровские коммунальщики нашли кости мамонта во время работ в центральном районе города. О находке сообщает Кузбасский государственный краеведческий музей.

Работники «Кемеровского Водоканала» при проведении работ на одном из объектов на Притомском проспекте обнаружили кости задней конечности мамонта, – сообщает пресс-служба музея. – Находки переданы в Кузбасский государственный краеведческий музей. В дальнейшем находки будут изучены и выставлены в экспозиции музея.

Это не первый случай, когда кости мамонта в Кузбассе находят во время инженерных работ или угледобычи. Так, в январе 2021 года на Кедровском угольном разрезе в 25 километрах от Кемерова во время раскопок нашли бивни мамонта. 4 марта «Кузбассразрезуголь» передал находку в Кузбасский государственный краеведческий музей.





Ранее угольщики находили доисторические окаменелые деревья, фрагменты нижней челюсти и бедренной кости пещерного льва и Караканский диск, который уфологи считают инопланетным объектом, а ученые – геологическим образованием. Находки хранят и исследуют сотрудники музея.



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