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28 февраля,
2020
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Новости

Сотрудники УК укрыли обвалившуюся часть кровли томской пятиэтажки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники УК «Жилсервис» укрыли обвалившуюся часть кровли пятиэтажки на проспекте Фрунзе, 218. Жильцы этого дома жаловались на холод в квартирах из-за разобранной крыши и опасались подтопления тающим снегом.

Сотрудники УК укрыли обвалившуюся часть кровли томской пятиэтажки
Фото: Регион 70, ВКонтакте

Участок кровли разобрали и оставили открытым, сейчас над моей квартирой только натяжной потолок и бетонная плита. Понимаете, какой холод, ветер? Мы все болеем второй день, спим в одежде, — жаловалась ТВ2 томичка Алиса. — Я позвонила в УК и спросила о сроках ремонта крыши, мне ответили, что по срокам пока ничего не скажут. Заказали экспертизу, после которой они решат, будет это частичный ремонт или ремонт всей крыши.

В «Жилкомсервисе» журналисту ТВ2 ответили, что сотрудники УК закрыли разобранный участок кровли. По словам представителя компании, работы начались утром 28 февраля и в 16 часов были завершены.

«Сделали обрешетку и перекрыли полиэтиленовой пленкой, на всякий случай еще баннера сверху положили. Снег на кровлю не попадет, жильцов мы обезопасили от этого, – рассказал представитель компании. — Сейчас делается проектно-сметная документация, как только она будет готова и пройдет экспертизу, мы сразу продолжим ремонт крыши».

Крыша, разобранная после обрушения. Фото предоставлено томичкой Алисой
Крыша, разобранная после обрушения. Фото предоставлено томичкой Алисой
Крыша, разобранная после обрушения. Фото предоставлено томичкой Алисой
Крыша, разобранная после обрушения. Фото предоставлено томичкой Алисой

Крыша пятиэтажного дома по Фрунзе, 218 частично обрушилась 23 февраля, при обрушении никто не пострадал. Жители дома считают, что крыша могла рухнуть из-за скопившегося за зиму снега. В обслуживающей дом УК же полагают, что причиной обрушения стала ветхость конструкций, так как дом за 58 лет ни разу капитально не ремонтировался. В компании подчеркивают, что снег этой зимой с крыши сбрасывался дважды и критического скопления там не было.

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