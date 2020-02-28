Сотрудники УК укрыли обвалившуюся часть кровли томской пятиэтажки

Сотрудники УК «Жилсервис» укрыли обвалившуюся часть кровли пятиэтажки на проспекте Фрунзе, 218. Жильцы этого дома жаловались на холод в квартирах из-за разобранной крыши и опасались подтопления тающим снегом.

Участок кровли разобрали и оставили открытым, сейчас над моей квартирой только натяжной потолок и бетонная плита. Понимаете, какой холод, ветер? Мы все болеем второй день, спим в одежде, — жаловалась ТВ2 томичка Алиса. — Я позвонила в УК и спросила о сроках ремонта крыши, мне ответили, что по срокам пока ничего не скажут. Заказали экспертизу, после которой они решат, будет это частичный ремонт или ремонт всей крыши.

В «Жилкомсервисе» журналисту ТВ2 ответили, что сотрудники УК закрыли разобранный участок кровли. По словам представителя компании, работы начались утром 28 февраля и в 16 часов были завершены.





«Сделали обрешетку и перекрыли полиэтиленовой пленкой, на всякий случай еще баннера сверху положили. Снег на кровлю не попадет, жильцов мы обезопасили от этого, – рассказал представитель компании. — Сейчас делается проектно-сметная документация, как только она будет готова и пройдет экспертизу, мы сразу продолжим ремонт крыши».