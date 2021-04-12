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12 апреля,
2021
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Сотрудники ТПУ расскажут на открытой лекции о черных дырах и инопланетном разуме

ТВ2
ТВ2
1 час назад

12 апреля сотрудники томского Политеха на открытой лекции ответят на популярные вопросы о космосе. Трансляцию лекции можно будет увидеть на ютуб-канале ТПУ в 19 часов.

Сотрудники ТПУ расскажут на открытой лекции о черных дырах и инопланетном разуме

Лекцию проведет оператор Центра управления полетами и старший преподаватель отделения электронной инженерии ТПУ Андрей Коломойцев. Андрей расскажет о том, что было до Большого взрыва, откуда берется космический мусор, насколько опасны черные дыры, есть ли во Вселенной разумная жизнь и где ее конец. 

Тема Вселенной и космоса по-прежнему оставляет больше вопросов, чем ответов, — цитирует пресс-служба ТПУ Андрея Коломойцева. — Хотя за последние несколько десятилетий ученые сделали качественный скачок в их изучении. На лекции мы постараемся разобрать самые популярные вопросы о космической тематике.

Напомним, 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня, когда Юрий Гагарин впервые облетел Землю на корабле «Восток». О том, как связаны полеты в космос и Томск, читайте подробнее в истории «Томск космический». 

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