Сотрудники ТПУ расскажут на открытой лекции о черных дырах и инопланетном разуме

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12 апреля сотрудники томского Политеха на открытой лекции ответят на популярные вопросы о космосе. Трансляцию лекции можно будет увидеть на ютуб-канале ТПУ в 19 часов.

Лекцию проведет оператор Центра управления полетами и старший преподаватель отделения электронной инженерии ТПУ Андрей Коломойцев. Андрей расскажет о том, что было до Большого взрыва, откуда берется космический мусор, насколько опасны черные дыры, есть ли во Вселенной разумная жизнь и где ее конец.

Тема Вселенной и космоса по-прежнему оставляет больше вопросов, чем ответов, — цитирует пресс-служба ТПУ Андрея Коломойцева. — Хотя за последние несколько десятилетий ученые сделали качественный скачок в их изучении. На лекции мы постараемся разобрать самые популярные вопросы о космической тематике.