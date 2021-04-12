Сотрудники ТПУ расскажут на открытой лекции о черных дырах и инопланетном разуме

12 апреля сотрудники томского Политеха на открытой лекции ответят на популярные вопросы о космосе. Трансляцию лекции можно будет увидеть на ютуб-канале ТПУ в 19 часов.
Лекцию проведет оператор Центра управления полетами и старший преподаватель отделения электронной инженерии ТПУ Андрей Коломойцев. Андрей расскажет о том, что было до Большого взрыва, откуда берется космический мусор, насколько опасны черные дыры, есть ли во Вселенной разумная жизнь и где ее конец.
Напомним, 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня, когда Юрий Гагарин впервые облетел Землю на корабле «Восток». О том, как связаны полеты в космос и Томск, читайте подробнее в истории «Томск космический».