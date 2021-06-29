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Главная Новости Сотрудники ТПУ изучат причины загрязнения арктических рек
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Сотрудники ТПУ изучат причины загрязнения арктических рек

ТВ2
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день назад

Сотрудники томского Политеха вместе со шведскими и финскими коллегами изучат причины загрязнения мурманских рек ртутью и другими органическими загрязнителями. Это исследование — часть проекта международного Арктического совета по изучению акватории Северного морского пути. 

Автор:  пресс-служба ТПУ

Cтойкие органические загрязнители — это фураны, диоксины, фенолы и другие токсичные вещества, использующиеся в промышленности, сообщает пресс-служба ТПУ. Загрязнители накапливаются в воде, почве и живых организмах, в конечном итоге попадая в организм человека. В ходе исследования ученые определят, какие органические загрязнители присутствуют в воде мурманских рек и в почве возле них, постараются найти источники выбросов и предложат природоохранные меры. Планируется, что проект начнется летом 2022 года, а его конец запланирован на 2023 год. 

«У томского политеха есть необходимая лабораторная база для участия и координации международной кооперации. Но самое главное — это компетенции наших ученых, — цитирует пресс-служба ТПУ проректора вуза по науке Мехмана Юсубова. — Например, у нас активно работает научная группа по изучению влияния эмиссии углерода в Арктике на климатические изменения. Она была сформирована в рамках мегагранта под руководством профессора Игоря Семилетова и продолжает успешно работать. Также в ТПУ есть уникальная научная школа по медицинской геологии, у истоков которой стоял профессор Леонид Рихванов. Это научное направление рассматривает зависимость здоровья человека от факторов внешней среды, от геологических особенностей территории».

Арктический совет — центральная организация сотрудничества в Арктике в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития региона. В совет входят восемь стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. В Арктическом совете действует шесть рабочих групп для решения приоритетных задач — устранения загрязнения Арктики, сохранения арктической флоры и фауны, морской среды и других. В 2021-2023 годах в совете председательствует Россия. 

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