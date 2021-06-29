Сотрудники ТПУ изучат причины загрязнения арктических рек

«У томского политеха есть необходимая лабораторная база для участия и координации международной кооперации. Но самое главное — это компетенции наших ученых, — цитирует пресс-служба ТПУ проректора вуза по науке Мехмана Юсубова. — Например, у нас активно работает научная группа по изучению влияния эмиссии углерода в Арктике на климатические изменения. Она была сформирована в рамках мегагранта под руководством профессора Игоря Семилетова и продолжает успешно работать. Также в ТПУ есть уникальная научная школа по медицинской геологии, у истоков которой стоял профессор Леонид Рихванов. Это научное направление рассматривает зависимость здоровья человека от факторов внешней среды, от геологических особенностей территории».