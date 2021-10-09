Сотрудники томской колонии собрали книги для воспитанников детского дома-интерната

В Тунгусовском детском доме находятся дети с инвалидностью в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии, нуждающиеся в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании. По информации пресс-службы УФСИН, педагоги и психологи проводят коррекционные тренинги, развивающие занятия в творческих кружках и спортивных секциях. Об этом рассказала сотрудникам колонии председатель регионального отделения "Российского фонда мира" Галина Грибенникова. Ей и передали собранные для детей подарки.

Как сообщает ведомство, коллектив ТВК-2 постоянно устраивает волонтерские мероприятия и для детей-сирот из реабилитационного центра «Луч», и интерната «Орлиное гнездо». Воспитатели и осужденные подростки пекут для них сладости, мастерят развивающие игры, вяжут шерстяные носки и шапки, готовят концерты, веселые конкурсы и музыкальные спектакли.

Если вы хотите помочь воспитанникам тунгусовского интерната, звоните директору Нине Куличенко по телефону 8 (38 256)35-4-66. В лежачий корпус всегда нужны подгузники и влажные салфетки. Информацию о тунгусовском интернате вы можете найти на сайте.