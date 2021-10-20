Сотрудники томского УФСИНа присоединились к литературной онлайн-акции «Оживи персонаж»

Сотрудники подведомственных учреждений УФСИН России по Томской области присоединились к литературной онлайн-акции «Оживи персонаж: по следам героев произведений русских писателей». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Акция посвящена юбилейным датам со дня рождения знаменитых прозаиков и поэтов - Салтыкова-Щедрина (195 лет), Булгакова (130 лет), Достоевского (200 лет) и Некрасова (200 лет).

Для участия в акции сотрудники выбирали фрагменты известных произведений и инсценировали их. Так, в томской воспитательной колонии для несовершеннолетних выложили ролик по мотивам произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». Они воссоздали диалог между профессором Преображенским и Полиграфом Шариковым. В другом ролике младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ЛИУ-1 УФСИН Александр Стрелков вошел в образ персонажа поэта Сергея Есенина «Черный человек».