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Сотрудники томского УФСИНа присоединились к литературной онлайн-акции «Оживи персонаж»

ТВ2 Журналист ТВ2

Сотрудники подведомственных учреждений УФСИН России по Томской области присоединились к литературной онлайн-акции «Оживи персонаж: по следам героев произведений русских писателей». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Акция посвящена юбилейным датам со дня рождения знаменитых прозаиков и поэтов - Салтыкова-Щедрина (195 лет), Булгакова (130 лет), Достоевского (200 лет) и Некрасова (200 лет).

Для участия в акции сотрудники выбирали фрагменты известных произведений и инсценировали их. Так, в томской воспитательной колонии для несовершеннолетних выложили ролик по мотивам произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». Они воссоздали диалог между профессором Преображенским и Полиграфом Шариковым. В другом ролике младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ЛИУ-1 УФСИН Александр Стрелков вошел в образ персонажа поэта Сергея Есенина «Черный человек».

 

Отмечается, что акция организована «в целях организации работы по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию работников УФСИН».

 
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