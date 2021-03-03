Сотрудники ТГУ обнаружили более 700 новых археологических объектов в тувинской «Долине царей»

Сотрудники лаборатории «Артефакт» при ТГУ совместно со специалистами Эрмитажа при поддержке научного фонда ТГУ исследовали территорию «Долины царей» в Туве по технологии дистанционного поиска археологических объектов с помощью аэрофотосъемки. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Для территории России это крупнейший проект по документации археологических объектов с помощью беспилотника. Общая площадь съемки, проведенной в Турано-Уюкской котловине, составила около 200 квадратных километров, — приводит пресс-служба слова одной из сотрудниц лаборатории Ольги Зайцевой. — При проведении исследования использовался беспилотный летательный аппарат самолетного типа Геоскан-201. За 10 полетов мы сделали более 20 тысяч снимков. Поиск объектов археологии проводился с использованием программного обеспечения QGIS».





С помощью аэрофотосъемки ученым удалось картографировать 1000 археологических объектов, из которых ранее было известно лишь 265. Среди этих объектов есть и те, что были незаметны и недоступны для фиксации с земли, например, распаханные курганы.





В свою очередь другой сотрудник лаборатории «Артефакт» Михаил Вавулин отметил, что теперь необходимо провести непосредственный осмотр на местности, чтобы удостовериться, действительно ли обнаруженные структуры являются археологическими объектами, но без обследования такой большой территории без беспилотника это заняло бы несколько лет.





Отмечается, что результаты работы опубликованы в журнале Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.

Также сообщается, что летом 2021 года томские археологи намерены использовать аэрофотосъемку для поиска археологических объектов на территории Горного Алтая и Хакасии.