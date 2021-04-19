Сотрудники студенческого СМИ «Аксиома» запустили сайт в поддержку DOXA

Коллектив студенческого СМИ «Аксиома» решил поддержать задержанных сотрудников журнала DOXA и запустил специальный сайт . На сайте можно оставить свою подпись в поддержку задержанных журналистов и задонатить журналу.

«Мы, учащиеся и преподаватели вузов, ссузов и любых иных учебных заведений, деятели науки, исследователи и активисты, выражаем солидарность с коллективом журнала DOXA и требуем немедленно прекратить преследование независимой студенческой журналистики по политически мотивированному делу. Арестованным редакторам и редакторкам предъявили обвинения по ч. 2. ст. 151.2 УК РФ («Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий»). Теперь они могут получить до 3-х лет лишения свободы. Сам факт уголовного дела в отношении журнала DOXA — прямое нарушение прав журналистов на сбор и распространение информации», — говорится на сайте.





Издатель «Аксиомы» Андрей Серафимов рассказал ТВ2, что сбор подписей кажется логичным и открытым шагом для поддержки.





«Преследование независимой журналистики в последнее время становится слишком явным. И это опасно. По моему мнению в современной России одним из немногих оставшихся и доступных инструментов для объединения людей и достижения условной открытости, честности процессов, остаётся свободное распространение информации. Этот инструмент уже долгое время стараются отнять и наша петиция — попытка внести лепту в замедление, а в идеале и прекращение, любого давления на независимую журналистику», — пояснил Андрей Серафимов.