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Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, проникшего в детсад

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Сотрудники томской Росгвардии задержали нетрезвого ранее судимого 41-летнего мужчину, который в ночью проник на территорию детсада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Росгвардейцы, которые были в патруле, получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в детском саду Кировского района. В детсад сразу же  направили группы задержания.

«Прибывших росгвардейцев встретил охранник и рассказал, что во время очередного обхода он услышал подозрительные звуки и шаги на втором этаже, после чего воспользовался тревожной кнопкой. При обследовании внутренних помещений сотрудники вневедомственной охраны обнаружили неизвестного мужчину с признаками опьянения», — отмечается в сообщении.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный перелез через забор, поднялся по пожарной лестнице, сломал нижнюю часть пластиковой двери и проник в помещение детсада.

В итоге мужчина был передан сотрудникам полиции.

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