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Сотрудники МЧС устраняют разлив нефтепродуктов на протоке Оби под Новосибирском

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Спасатели устраняют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке Оби в Колыванском районе Новосибирской области. Пятно могло образоваться от баржи, находящейся на утилизации. Площадь разлива составляет порядка 100 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба новосибирского МЧС, 12 сентября поступило сообщение о загрязнении береговой линии протоки Оби вблизи острова Рыбачий нефтепродуктами. Оперативная группа сотрудников МЧС и представители администрации Колыванского района нашли загрязнение в заявленном месте.

Спасатели предполагают, что пятна на протоке образовались от баржи, находящейся на утилизации. Чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение, на участке установили боновые заграждения. В МЧС отмечают, что угрозы загрязнения Оби нет. 

Фото: 
Автор: 
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боновые заграждения -

На 13 сентября запланировано заседание областной комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта и проведению рекультивационных работ. Кроме того, проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования организовала природоохранная прокуратура.

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