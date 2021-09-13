Сотрудники МЧС устраняют разлив нефтепродуктов на протоке Оби под Новосибирском

Спасатели устраняют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке Оби в Колыванском районе Новосибирской области. Пятно могло образоваться от баржи, находящейся на утилизации. Площадь разлива составляет порядка 100 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба новосибирского МЧС, 12 сентября поступило сообщение о загрязнении береговой линии протоки Оби вблизи острова Рыбачий нефтепродуктами. Оперативная группа сотрудников МЧС и представители администрации Колыванского района нашли загрязнение в заявленном месте.
Спасатели предполагают, что пятна на протоке образовались от баржи, находящейся на утилизации. Чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение, на участке установили боновые заграждения. В МЧС отмечают, что угрозы загрязнения Оби нет.
На 13 сентября запланировано заседание областной комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта и проведению рекультивационных работ. Кроме того, проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования организовала природоохранная прокуратура.