Сотрудники МЧС, полицейские и медики «потушили пожар» в мэрии Томска

В мэрии Томска прошла тренировка на случай пожара. В ней приняли участие сотрудники администрации, полиции, ГУ МЧС России по Томской области, Росгвардии и медицинские работники.

По легенде учений, в результате короткого замыкания электропроводки в столовой, при приготовлении пищи, произошел пожар. Через эвакуационные пути вывели сотрудников и посетителей.

В пресс-службе МЧС ТВ2 рассказали, что 200 сотрудников мэрии смогли эвакуироваться из здания сами, двоим помогли спуститься по трехколенной лестнице пожарные. В учениях задействовали 46 человек личного состава и 12 единиц техники.