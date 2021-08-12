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Главная Новости Сотрудники МЧС, полицейские и медики «потушили пожар» в мэрии Томска
Новости

Сотрудники МЧС, полицейские и медики «потушили пожар» в мэрии Томска

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В мэрии Томска прошла тренировка на случай пожара. В ней приняли участие сотрудники администрации, полиции, ГУ МЧС России по Томской области, Росгвардии и медицинские работники.


По легенде учений, в результате короткого замыкания электропроводки в столовой, при приготовлении пищи, произошел пожар. Через эвакуационные пути вывели сотрудников и посетителей.

В пресс-службе МЧС ТВ2 рассказали, что 200 сотрудников мэрии смогли эвакуироваться из здания сами, двоим помогли спуститься по трехколенной лестнице пожарные. В учениях задействовали 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

«Тренировки в социальных учреждениях Томска проходят регулярно, сегодня учения организованы в городской администрации. Такие мероприятия позволяют на практике отработать слаженность всех ведомств в чрезвычайной ситуации, алгоритм действий, проверить каналы связи и технику», — цитирует пресс-служба мэрии штаб тренировки.

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