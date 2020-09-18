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18 сентября,
2020
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Сотрудники МЧС предотвратили крупный пожар в Татарской слободе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Двухэтажный деревянный дом, в котором проживают четыре семьи, загорелся накануне в Татарской слободе Томска. Тушили пожар специалисты МЧС из пяти пожарно-спасательных частей города.

Сотрудники МЧС предотвратили крупный пожар в Татарской слободе
Фото: пресс-служба регионального МЧС

«На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на втором этаже шел густой дым. Для обследования дома на наличие людей включились четыре звена газодымозащитной службы. Проверка показала, что все жители успели самостоятельно эвакуироваться. Тем временем огонь мог перекинуться на крышу здания через образовавшийся в потолке прогар. Благодаря слаженной работе пожарных удалось не допустить распространения огня. Пожар был ликвидирован через полчаса с момента сообщения о нем», — отмечает пресс-служба ведомства.


В результате пожара в квартире на втором этаже выгорела ванная комната, прогорело потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.


В тушении участвовали 30 человек и семь единиц техники.

Сотрудники МЧС предотвратили крупный пожар в Татарской слободе
Фото: пресс-служба регионального МЧС
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