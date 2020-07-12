Сотрудники ГИМС спасли двух человек, которые тонули в Томи
Двух молодых людей, тонущих в Томи, спасли сотрудники ГИМС, сообщает пресс-служба ведомства ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел 11 июля в 17:20. Двоих мужчин на середине реки Томь заметил патруль Центра Государственной инспекции по маломерным судам. Молодые люди просили о помощи и пытались всеми силами ухватиться за бакен.
Инспекторы (старший госинспектор Рахматулл Рахимов, госинспекторы Оксана Верколаб и Михаил Петренко)подплыли к ним, посадили на катер и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным 1991 и 1997 годов рождения не потребовалась.
Ранее в регионе усилили патрулирование водоемов.
«В Томской области ежегодно происходит порядка 60 происшествий на водоемах, погибает в среднем около 40 человек. Основными причинами гибели людей по-прежнему являются: отсутствие обеспечения безопасности людей при эксплуатации маломерных судов, купание в необорудованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения», — отмечал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Томской области Сергей Егоров.
МЧС России в очередной раз призывает жителей Томской области соблюдать правила безопасного поведения вблизи водоемов:
– постоянно присматривать за детьми;
– не подпускать людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, к воде;
– не купаться в местах, где не просматривается дно, при сильном течении и в запрещенных местах (на это указывают информационные знаки на берегу).
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