Сотрудники ГИМС спасли двух человек, которые тонули в Томи

Двух молодых людей, тонущих в Томи, спасли сотрудники ГИМС, сообщает пресс-служба ведомства ГУ МЧС по региону.





Инцидент произошел 11 июля в 17:20. Двоих мужчин на середине реки Томь заметил патруль Центра Государственной инспекции по маломерным судам. Молодые люди просили о помощи и пытались всеми силами ухватиться за бакен.





Инспекторы (старший госинспектор Рахматулл Рахимов, госинспекторы Оксана Верколаб и Михаил Петренко)подплыли к ним, посадили на катер и доставили на берег. Медицинская помощь спасенным 1991 и 1997 годов рождения не потребовалась.