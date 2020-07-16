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16 июля,
2020
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Сотрудники ФСБ задержали заммэра Томска Евгения Сурикова

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Заместитель мэра Томска Евгений Суриков задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник.

Сотрудники ФСБ задержали заммэра Томска Евгения Сурикова

В мэрии города прошли обыск и выемка документов. Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тысяч рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Евгений Суриков родился в 1975 году. Имеет два высших образования, в том числе и юридическое. В 2000 году начал работать в полиции, до этого два года проработал в системе исполнения наказаний. Возглавлял Советский РОВД и межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью.


 С 2012 года возглавлял отдел МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску.


В 2016 года стал работать в администрации города Томска в должности заммэра по безопасности. В 2018 году после преобразований в мэрии занял пост заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам.


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