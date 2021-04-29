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29 апреля,
2021
Новости

Сотрудники Арбитражного суда эвакуированы из-за сообщения о минировании

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сотрудники и посетители Седьмого арбитражного апелляционного суда эвакуированы из-за сообщения о минировании. Рассмотрение дел отложено. На месте работают сотрудники полиции, МЧС, кинологической службы. 

Накануне полицейские оцепили многоквартирные дома на улицах Мичурина, 43/1 в Томске и Марины Цветаевой, 5 в микрорайоне Северный Парк в Томском районе. Полиция искала взрывные устройства, в ходе обследования зданий они не были обнаружены.

Это не первая информация о минировании за этот месяц. Так, из-за сообщения о бомбе был эвакуирован офис регионального отделения «Единой России». Информация о том, что в здании есть взрывчатое устройство, поступило на официальную почту партии, в ходе проверки ничего обнаружено не было.


Первая волна массовых эвакуаций прошла в России в 2017 году. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело. Одной из версий ведомства было то, что поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».


В России предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры влечет за собой штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.


Срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, составит уже от 6 до 8 лет, а в случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких последствий — от 8 до 10 лет.



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