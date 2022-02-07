Сотрудники александровского интерната для престарелых, который хотят закрыть, попросили помощи у Путина

Сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Александровском записали видеообращение к Владимиру Путину. Они попросили президента разобраться в ситуации с закрытием учреждения.
По словам авторов обращения, 19 января в интернат приехала комиссия из областного департамента соцзащиты. Ее члены объявили работникам учреждения, что в этом году интернат планируют закрыть из-за пожароопасности деревянного здания, в котором он расположен. Также комиссия стала уговаривать жильцов интерната написать заявление на переезд в другое учреждение.
«В результате такой рокировки 26 человек останутся без работы, а наше село потеряет еще одно учреждение социальной сферы. Часть коллектива обратилась за помощью к депутатам совета Александровского сельского поселения. <...> Председатель совета предложил департаменту вариант кирпичного помещения для дома-интерната, в это же время департамент порекомендовал администрации интерната изыскать денежные средства для отправки шестерых проживающих, которые подписали заявление, на новое место проживания», — говорят работники интерната.
Они считают, что по той же причине следующим могут закрыть местный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, который также находится в деревянном здании. Сотрудники интерната просят Владимира Путина помочь сохранить оба объекта социальной сферы, потому что «дальше разорять село — уже некуда».