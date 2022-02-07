Сотрудники александровского интерната для престарелых, который хотят закрыть, попросили помощи у Путина

Сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Александровском записали видеообращение к Владимиру Путину. Они попросили президента разобраться в ситуации с закрытием учреждения.

По словам авторов обращения, 19 января в интернат приехала комиссия из областного департамента соцзащиты. Ее члены объявили работникам учреждения, что в этом году интернат планируют закрыть из-за пожароопасности деревянного здания, в котором он расположен. Также комиссия стала уговаривать жильцов интерната написать заявление на переезд в другое учреждение.