Сотрудникам ковидных госпиталей в Томске перевели дополнительные деньги за октябрь

Облздрав прокомментировал обращения сотрудников по дополнительным выплатам за работу с пациентами с COVID-19. Ранее медсестрам, уборщикам, санитарам и буфетчицам, которые работают в ковидных госпиталях в Томске, не пришли обещанные надбавки за октябрь. Об этом ТВ2 рассказали сотрудники.

По словам замначальника Департамента здравоохранения Томской области по экономике и финансам Элеоноры Моисеенко, все необходимые средства за октябрь «перечислены в медицинские учреждения в полном объеме».





«С руководителями медицинских организаций, подведомственных департаменту, а также с заместителями по экономике и главными бухгалтерами проведена разъяснительная работа по части правильного учета и начисления социальной выплаты, с участием регионального отделения Фонда социального страхования», — пояснили в ведомстве.





Некоторые дополнительные выплаты из федерального бюджета по постановлениям Правительства РФ № 415 и 484 поступили в Томскую область 11 декабря.





Как отметили в облздраве, с 1 ноября изменился порядок начисления дополнительных выплат сотрудникам ковидных госпиталей. Расчет дополнительных выплат будет производиться исходя из отработанных смен с пациентами с COVID-19 в месяц.





Стимулирующие выплаты уборщикам помещений финансируются из бюджета Томской области согласно поданным заявкам.





«Уборщикам служебных помещений, работающим в респираторных госпиталях, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 02.07.2020 № 306а была предусмотрена ежемесячная выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, которая осуществлялась до ноября за время работы с момента организации респираторных госпиталей. Задолженности по выплатам на сегодняшний день нет», — добавили в облздраве.





За ноябрь уборщикам ковидных госпиталей все стимулирующие выплаты перечислили.





«Выплаты за декабрь в соответствии с заявками респираторных госпиталей будут перечислены до конца года».





Как пояснила Элеонора Моисеенко, буфетчикам ковидных госпиталей дополнительные выплаты за работу не предусмотрены. Она добавила, что учреждения могут осуществлять доплату буфетчицам за счет средств ОМС (доплата за увеличенный объем работ, надбавка стимулирующего характера).





Напомним, для врачей, постоянно работающих с пациентами с COVID-19, выплаты (при работе на одну ставку) составят порядка 80 тысяч рублей в месяц, при работе на 1,5 ставки выплата вырастет на 50%, при работе на полставки – на 50% уменьшится. Такая же шкала разработана и для младшего медперсонала, водителей и других сотрудников «ковидариев. Кроме того, выплаты с декабря начнут получать и диспетчеры скорой помощи.



С 1 декабря сотрудники «ковидариев», которым положены специальные выплаты, будут узнавать о факте зачисления средств на портале Госуслуг.



Если медперсоналу не выплачивают деньги за ковидных пациентов, это значит, что медкомиссия по месту работы не передала данные в Фонд соцстрахования. Медработникам нужно обращаться за разъяснениями к начальству больницы.





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