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10 декабря,
2020
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Новости

Сотрудникам ФСИН в Новосибирске предложили спасаться от коррупции духовностью

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Помощник начальника ГУФСИН России по Новосибирской области по организации работы с верующими протоиерей Олег Просенков провел с сотрудниками управления службы по конвоированию лекцию о духовности и нравственном контроле как противодействии коррупции. Об этом сообщается на сайте новосибирской митрополии.

Сотрудникам ФСИН в Новосибирске предложили спасаться от коррупции духовностью
Фото: nskmi.ru

Священник осветил тему «Духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции». Он рассказал о нарушениях антикоррупционного законодательства в различных органах власти, а также раскрыл позицию Церкви по отношению к коррупционным правонарушениям.


Также священнослужитель разъяснил способы борьбы с влиянием идеологических организаций и рассказал о путях улучшения духовного состояния и морального облика. По окончании встречи пожелал своим слушателям духовных и телесных сил.

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