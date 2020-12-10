Сотрудникам ФСИН в Новосибирске предложили спасаться от коррупции духовностью

Помощник начальника ГУФСИН России по Новосибирской области по организации работы с верующими протоиерей Олег Просенков провел с сотрудниками управления службы по конвоированию лекцию о духовности и нравственном контроле как противодействии коррупции. Об этом сообщается на сайте новосибирской митрополии.

Священник осветил тему «Духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции». Он рассказал о нарушениях антикоррупционного законодательства в различных органах власти, а также раскрыл позицию Церкви по отношению к коррупционным правонарушениям.





Также священнослужитель разъяснил способы борьбы с влиянием идеологических организаций и рассказал о путях улучшения духовного состояния и морального облика. По окончании встречи пожелал своим слушателям духовных и телесных сил.