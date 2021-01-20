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20 января,
2021
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Сотрудника томского УФСИН подозревают в получении взятки за пронос наркотиков

ТВ2
ТВ2
1 час назад

​​​​​​​Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 2 томского УФСИН. Его подозревают в получении взятки от осужденного.


«По предварительным данным, подозреваемый с августа 2020 года по январь 2021 года получил от осужденного, отбывающего наказание в ИК-2, расположенной в городе Асино, взятку в общей сумме в 28 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СК.


По версии следствия, сотрудник колонии взял деньги за том, что пронес на территорию колонии наркотические вещества. Уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом за незаконные действия» возбудили по материалам регионального УФСБ и службы собственной безопасности УФСИН.

Подозреваемого сотрудника колонии уже задержали. 


«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

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